Jazzmusikern Roy Okutani är död: "Hans sätt att möta människor fanns också i musiken"

– Vi har förlorat en fantastisk vän och kollega. Jag känner djupt med familjen, säger Birkas biträdande rektor Mattias Nordqvist och beskriver Roy Okutani som en pedagog som betytt väldigt mycket för många genom sin lågmälda passion för musiken, livet och kärleken.

Roy Okutani föddes i Hilo på Hawaii. Musiken och trumpeten kom in tidigt i hans liv. Under sin tid som professor vid Berklee College of Music i Boston, USA, mötte han kärleken i sin blivande hustru Åsa som var elev vid skolan. De bildade familj och bosatte sig på Frösön.

– Hans ödmjuka och kärleksfulla sätt att möta människor finns också i hans musik. Den uttrycker allt vad livet innehåller.

Roy Okutani gav konserter tillsammans med musiker i många olika konstellationer, ofta i Jazz i Jemtlands regi; elever, kollegor och med sin fru jazzvokalisten Åsa Okutani. Han bar nästan alltid med sig trumpeten, berättar Mattias Nordqvist. Grannarna i Valla kunde ibland njuta av toner som slingrade sig upp från bryggan vid Storsjön.

Roy Okutani blev 60 år gammal.