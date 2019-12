Jättesatsning ska locka industri som drar mycket ström till länet: ”Vi kommer konkurrera om världens största etableringar”

Serverhallar och fabriker för tillverkning av batterier och biobränsle är några exempel på industrier som projektet Hållbar elintensiv industri vill locka till bland annat Östersund och Krokom. Det sker under The Power Region som ligger under Östersunds och Krokoms kommuner, Jämtkraft och Region Jämtland Härjedalen.

”Hissmofors är till exempel en utmärkt plats för att utveckla regionens skogsindustri. Här finns elförsörjning, järnväg och väg”, säger Björn Hammarberg, kommunalråd i Krokoms kommun i ett pressmeddelande.

Projektet har fått hälften av pengarna 11,4 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond ERUF. Resten får kommunerna, Jämtkraft och regionen pynta in.

”Satsningen ger oss möjlighet att vara med och konkurrera om världens största etableringar”, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun, i ett pressmeddelande.

I en värld där elbristen börjar göra sig känd, menar The Power Region att det finns så det räcker och blir över i länet.

”Vi har låga elpriser, god tillgång till förnybar energi och dessutom ett av världens mest stabila elnät”, äger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Norden och Sverige har sedan en tid varit intressant för de stora teknikgiganterna. Microsoft, Google och Amazon bygger flera serverhallar här och då gärna i norr där snitttemperaturen är lite lägre. På så sätt kan man spara pengar på kylningen av servrarna, som inte behöver vara riktigt lika intensiv.

Nu ska det hela marknadsföras mot internationella investerare.

Östersunds kommun har tidigare försökt få bland annat Facebook att etablera sina serverhallar här. Men det blev det inget av. Facebook valde Luleå istället.