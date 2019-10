Jamtlis nya chef Olle Amelin – om Jamtlis styrkor, utmaningar och vad han vill satsa på: ”Där finns det en lågt hängande frukt”

Olle Amelin har en lång bakgrund inom museivärlden. Genom åren har han varit chef för bland annat Nobelmuseet i Stockholm, Observatoriemuseet i Stockholm och Gustavianum i Uppsala. Nu har han installerat sig i Östersund och sedan 1 oktober styr han skutan som chef på Jamtli och som landsantikvarie i Jämtlands län.

Att ta över rollen som chef på Jamtli efter att Henrik Zipsane haft tjänsten sedan 2001 ser han som en ödmjuk utmaning.

- Det är en utmaning som jag är väldigt ödmjuk inför, det har inte direkt varit några blyga företrädare utan både Henrik och Sten Rentzhog (chef före Henrik Zipsane) är ju personer som är fixstjärnor på den svenska museihimlen. Jag har jobbat länge i branschen men de har alltid funnits där på något sätt som personer som man alltid sneglat på och tänkt "Vad gör man på Jamtli". De har båda ingått i den museala referensramen på ett självklart sätt, något som inte alltid är självklart. Men de har båda lyckats upprätthålla det under alla år och det måste jag säga är rätt unikt och skickligt.

För Olle Amelin brer nu hela Jamtli historieland ut sig för hans fötter men också de tillhörande dotterbolagen som Teknikland, Fjällmuseet i Funäsdalen, Restaurang Hov, NCK och Döda fallet. Var utvecklingspotentialen är störst, säger han, är fortfarande för tidigt att säga.

- Jag gör en ordentlig lägesanalys för att titta på var de där grejerna finns där jag skulle kunna bidra under min tid som chef här. Man kan konstatera att de nya delarna som öppnades i mitten på 90-talet, det är ändå 25 år sedan och det är klart att 25 år är ganska lång tid. Kanske är det naturligt att man gör en översyn och tittar på vilket sätt man skulle kunna flytta in de utställningar man gjorde då in i vår tid och använda de nya tekniska hjälpmedlen som har tillkommit. Även modellen att arbeta med dotterbolag går att se över; om man gör det på bästa sätt eller om det finns andra sätt att göra det på. Jamtli har de senaste åren, under Henriks ledning, genomgått ett antal ganska stora förändringar och det har gjorts stora investeringar, inte minst då bygget av Nationalmuseum Norr. Det är klart att när man har gjort det där, då bågnar man lite under bördan, och det vill ju till att man konsoliderar det och att det drivs på ett bra sätt och att det finns ekonomiska förutsättningar att driva det. Jag tror att den närmsta tiden handlar om att konsolidera verksamheten och under den perioden också identifiera var de bästa nästa stegen ska tas, säger han.

Utan publik, inget museum. Olle Amelin vill också titta på besökarna, vilka är de och hur skulle besökssiffrorna kunna öka. Även om han inte ser bra besökssiffror som ett självändamål.

- Jamtli har, om man tittar på hur många människor som faktiskt bor i både regionen och kommunen, en väldigt stor mängd besökare. Ser man till vad Jamtli är och vad Jamtli erbjuder och jämför med vad det finns för besöksmål runtom i Sverige så är ju Jamtli ett fantastiskt häftigt besöksmål. Det kan man självklart fortsätta jobba med för att om möjligt öka besökssiffrorna. Bara för att man har mycket besökare så gör man inte självklart någonting bra. Man ska leverera nånting som ger hög kvalité i alla led och det är självklart något jag kommer kika på och genomlysa.

Vad har du för tankar kring Nationalmuseums roll på Jamtli?

- Nationalmuseum har en speciell roll här därför att det är, tycker jag, ett fantastiskt exempel på bra kulturpolitik. När man lyfter någon del av det som är vår gemensamma statliga skattkammare och att man lyfter det till någon del utanför Stockholm. Att erbjuda delar av den kulturskatt som staten har till andra delar av vårt land, det är viktigt som sjutton, och det tycker jag att man har gjort här på ett fantastiskt fint sätt. Man har också lyckats skapa en byggnad som uppfyller de krav som behövs för att Nationalmuseum tryggt kan visa det bästa man har. Det är inte hyllvärmarna man visar här utan det är ju faktiskt några av det bästa grejerna de har i sina samlingar, och det är häftigt. Sen kanske det inte är självklart att det finns en jättepublik för den sortens verksamhet här, utan där tror jag det kommer ta tid att jobba in det och att alla får upp ögonen för det.

Något som Olle Amelin berömmer Jamtli för är också museets sätt att våga fortsätta berätta historien.

- Man har vågat fortsätta berättelsen och inte stannat i ett tidigt 1900-tal eller sent 1800-tal. Det finns ett torp från 1940-talet, en mack från 1950-talet och till och med en 1970-talsmiljö. Utöver att det är från en tid då jag själv var barn så är det förstås jätteroligt att gå in i en tid och återuppleva något som man faktiskt har sett som barn. Igenkänningsfaktorn är hög. Miljöerna har också visat sig att de kan användas som ett sätt att arbeta med äldre som har begynnande demens. Något som är ett väldigt spännande projekt.

Vad är dina tankar kring Jamtlis ekonomi?

- Den är ju självklart lite ansträngd efter alla investeringar som har gjorts, det är därför jag pratar om att man behöver en tid av konsolidering för att landa det här på ett bra sätt. Det har ju varit mycket skriverier om just länsmuseernas kämpiga situation och flera av kollegorna har det tufft och sliter med en kämpig och dålig ekonomi. Framförallt när medel från region och stat inte kan utökas på det sätt som man vill utan snarare tvärtom. Jag kan ju se att Jamtli ganska tidigt har förstått att man måste börja tjäna mycket egna pengar. Att driva verksamheter som restaurangen, butiken eller fiket. Man måste kunna ha aktiviteter som gör att folk är beredda att betala inträde för att komma in för att vi ska få in pengar som gör att vi kan vidareutveckla verksamheten. Det gör att vi måste tänka affärsmässigt helt enkelt, vi kan inte slå oss ner och tro att det ska komma väldigt mycket allmänna pengar som gör att vi kan expandera. Expansionen tror jag kommer bygga väldigt mycket på att vi är duktiga på att generera egna pengar. Som en bas måste de allmänna pengarna vara en väsentlig del av vår finansiering fortsatt, men jag tror inte att jag kan luta mig tillbaka och tro att de pengarna kommer växa i någon större utsträckning framåt i tiden utan expansionen kommer vi att få arbeta med själva. Och det är en tuff utmaning men det finns självklart saker vi kan göra.

Finns det något du skulle vilja göra på Jamtli men som du redan nu vet att plånboken inte kommer räcka till?

– Ja, sådant finns det ju hur mycket som helst av såklart, men jag kan inte peka ut något sånt specifikt, jag är lite för mycket realist för det. Jag tycker att det finns en hel del spännande utvecklingsmöjligheter angående andra samarbeten med andra statliga museer. Vi har gjort ett med Nationalmuseum men det finns ju flera stora statliga museer som borde synas ute i landet. Där skulle man ju mycket väl kunna tänka sig sådana samarbeten.

– Ta exempelvis Teknikland; att samarbeta med statens försvarshistoriska museum eller flygvapenmuseum, det vore ju en väldigt naturlig sak att göra och där har vi i alla fall haft en del diskussioner så det vore väldigt kul att se vad man kan göra där. Eller som skolan utvecklas och där vi ju ser att museerna faktiskt på senare år spelar en allt viktigare roll till att erbjuda bra grejer. Både på det tekniska och naturvetenskapliga området, men även inom andra ämnen skulle man kunna utveckla en verksamhet med lite mer fokus på teknik och naturvetenskap än vad man har gjort tidigare. Vi har ju "Energileken" här på Jamtli tillsammans med Jämtkraft där man får lära sig om hur man producerar energi till exempel.

– Det finns ju också mycket teknikhistoria i länet som är spännande, både vad gäller kraft och skogsindustri. Eller järnvägen som var helt avgörande för att den här landsändan skulle kunna utvecklas. Vi har ju vår lilla järnväg här nere och den skulle förstås vara väldigt roligt att göra större så man kunde åka över en större del av området och göra något kul där och berätta om järnvägens betydelse. I synnerhet nu i dessa tider när resor på järnväg är någonting som växer och ligger i tiden. Där finns det en lågt hängande frukt att göra någonting av.

Vad händer på jobbet för dig den närmsta tiden framöver?

- Jag ska samla ledningsgruppen och titta på alla de här grejerna, de har vi inte hunnit göra ännu. Det är väldigt kul om vi gemensamt kan staka ut kursen och sätta upp ett antal mål vart vi ska. Där är jag en sån som jobbar med och genom mina medarbetare, det är min målsättning och jag vill gärna att tankar och idéer jag har ska de höra först.

– Vi öppnar också en fin utställning snart som heter "Oknytt".

Fakta besökare Jamtli :

År 2018 hade Jamtli 195 676 besökare och under 2017 var besöksantalet 189 016, skillnaden var på 6660 besök. Källa: Organisationen Sveriges museer.