Det är de östra delarna av Jämtlands län som under måndag och tisdag är beräknat ha risk för gräsbrand. Lokalt beskrivs graden som "hög". Den högre graden gäller främst de östra kommunerna men under tisdagen förväntas risken spridas västerut. Främst med ett stråk som sträcker sig från Östersund in mot Årefjällen.

Allmänheten uppmanas iaktta stor försiktighet vid eldning utomhus. Orsaker till brandrisken är det torra fjolårsgräset som tinat fram under våren.