Därför fortsätter kostnaden för elen öka i länet trots lågt elpris

Enligt elmäklartjänsten Kundkraft.se så har elpriset halverats på grund av höga vattennivåer, låg förbrukning och mycket vindkraftsproduktion. Under den senaste helgen var medelpriset nere på under 10 öre per kilowattimme. Det skriver de i ett pressmeddelande.

Samtidigt så ökar den totala kostnaden för elen. Enligt lobbyorganisationen Nils Holgerssongruppen så är det kraftbolagens höjning av elnätsavgifter som ligger bakom.

I undersökningen låter Nils Holgerssongruppen ett lägenhetshus vandra genom Sveriges alla kommuner och på så sätt kan de jämföra elpriserna.

I ett pressmeddelande skriver gruppen att prishöjningarna är som störst i Ragunda och Strömsund där de ökat med 10 procent sedan i fjol.

Höjningen av elnätsavgiften i länet är över snitthöjningen på riksnivå. Där hamnar höjningen på 27,4 procent de senaste fem åren.

”Ökningen i år har dämpats något vilket visar betydelsen av att de intäktsramar som satts upp för elföretagen behålls och efterlevs” säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen i pressmeddelandet.