Ytterhogdal närmar sig toppen

Formstarka Ytterhogdal fortsätter att vinna i norrtvåan. Laget hade revansch att utkräva på lördagens motståndare, Friska Viljor, vilka krossade YIK på hemmaplan.

– Det är ett stabilt lag med vassa kontringar. Vi kom inte riktigt upp till rätt nivå i första halvlek men jag kände mig ändå lugn över att vi skulle kunna vända, säger Ytterhogdals tränare Adrian Costello.

Ytterhogdal hade mycket boll även i första halvlek men fick inte någon riktig spets på sina anfall och många misstag gjorde att Friska Viljor kunde störa med snabba omställningar. Gästerna tog ledningen när en knapp halvtimme gått. En Friska Viljor-spelare drar till med en cykelspark efter en hörna och bollen seglar otagbart in i mål bakom duktige Charlie Bryan i hemmamålet.

– I halvtid pratar vi igenom vår taktik igen och rättar till de saker som gått fel i första halvlek. Med större tålamod och bättre precision i andra halvlek så reser vi oss, säger Costello som tycker att hans lag gör en fantastisk insats under andra halvan.

David Kuba Kuba flyttas upp på topp och samarbetet med Sumali Cissa fungerar fint. YIK får längre och farligare anfall.

Efter en timmes spel kommer kvitteringen. Sumali Cissa vinner en löpduell mot Friska Viljors mittförsvar och chippar målvakten när han kommer fri, 1-1.

Någon minut senare dundrar Sam Alderson in 2-1 för Ytterhogdal efter en hörnvariant som ger Alderson läge att skicka in bollen otagbart i bortre gaveln. 3-1 kommer också ganska tätt inpå. Sumali Cissa vinner en duell vid sidlinjen, bryter sig in mot mål men fälls innanför straffområdeslinjen. Straffen sätter han själv.

– Vi spelar med mer energi också i andra halvlek, kommenterar Adrian Costello som fick se att gästerna tröttnade allteftersom tiden gick.

På övertid fastställde sedan Sam Alderson slutresultatet då han pricksköt en frispark perfekt i krysset.

I och med att Piteå och Hudiksvall spelade oavgjort så kom Ytterhogdal i rejält slagläge för de två topplatserna i serien. YIK ligger nu trea, tre poäng efter ledande Hudiksvall och en poäng efter Piteå. Nu väntar dock två svåra bortamatcher för Ytterhogdal, först mot Boden och därefter mot Gottne.

– Det är två lag som inte ger bort någonting gratis, säger Adrian Costello som till mötet med Boden återfår sin spjutspets Jordan Blinco som var avstängd i helgen efter tre varningar.