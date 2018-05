Velvet Insane tillbaka till kärnan

När Velvet Insanes ep släpptes i USA hamnade de snabbt på topplistorna med sin moderna 70-talsdoftande rock med glamrocks- och punkinfluenser.

– Så kul! Vi låg högre än David Bowie, Depeche Mode och Imagine Dragons, säger Jesper Lindgren, som spelar gitarr och munspel i bandet.

Den senaste tiden har varit turbulent med en fruktlös jakt på ett skivbolag och två medlemsavhopp – både basisten Niklas Henriksson och trummisen Tobias Reimbertsson valde att lämna bandet i början av året. Men nu börjar bitarna falla på plats. Jonas Eriksson och Jesper Lindgren har bestämt sig för att fortsätta som duo och starta eget skivbolag.

– En period tänkte vi att vi måste hitta nya medlemmar, men sedan kom vi på att vi skulle gå tillbaka till kärnan och syftet med att vi håller på. Allt har egentligen drivits av mig och Jonas sedan start, säger Jesper Lindgren.

– Kärnan är vårt gemensamma tänk kring musiken och värderingar, säger sångaren och pianisten Jonas Eriksson.

Bandet bildades 2013 och sedan dess har de gjort sig kända för att vara ett energifyllt liveband, ständigt på ute på vägarna. I backspegeln finns bland annat Australien, England, Spanien och Japan. Senast turnerade de med minibuss i Östeuropa, åkte runt på klubbar och pubar i Bulgarien, Ungern och Rumänien.

– Vi har verkligen fått se ställen som vi kanske aldrig hade fått se annars. Det ger både positiva och negativa intryck, säger Jesper,

– Ja, det är verkligen speciellt att få möta lokalbefolkningen på det sättet, publiken är väldigt entusiastisk, säger Jonas Eriksson.

I sommar bär det iväg till på Europaturné igen, den här gången till Tyskland. Men det händer även en hel del hemma i länet i år. I augusti gör de både en spelning i samband med utställningen Rockscen Jämtlands avslutningshelg på Jamtli och en konsert på Gamla Teatern och arrangemanget Back to the 50's and 60's. Lite senare, i september framträder de på Östersund Pride.

– Hittills har vi mest spelat i Åre, det är där vi har vår största publik i länet. Men nu är vi taggade för Östersund, säger Jesper.

Under året siktar de också på att släppa en ny skiva som i princip legat färdiginspelad och väntat på sina lyssnare sedan 2016.

– I slutet av sommaren, början av hösten kommer den. Vi vill inte nischa in oss på någon speciell stil utan kan utlova de flesta influenser. Vi har bland annat en vals med på skivan, säger Jesper.

Låtarna, både melodi och text, skriver de tillsammans.

– Vi tänker så lika, diskuterar mycket hur vi föreställer oss känslorna i låtarna, säger Jonas.

Snart lanserar de också sina egna plektrum, t-shirts, eget te och öl i samarbete med lokala producenter – Brunkullans Te och Revsunds Brewery.

– Merch* är viktigt för fansen och det är kul att göra lite annorlunda grejer, som te, säger Jonas.

– Vi ser inte bandet som bara ett band utan mer som ett kreativt projekt utan regler, vi har gjort fotoutställningar, film, producerat och musikprojekt tillsammans med Östersunds IK och Näldens IF. Dessutom arrangerar vi Stjärnfall varje år.

Allt som Velvet Insane lägger sin hand vid är prytt med duons signum: rosor – en symbol för kärleken.

– Kärleken till konsten, musiken och livet binder samman det mesta vi gör, säger Jonas och får medhåll av Jesper.

*Stjärnfall är en välgörenhetsgala som Jesper startade för x antal år sedan när hans dåvarande bands manager Mikael Sundén dog i en överdos. Årets upplaga äger som vanligt rum i november.