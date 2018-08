Veckans konstkrönika: Ursprung och samtid på Gaaltije och i Primusrummet

Gaaltije

När jag var 13 år tillverkade jag en egen kniv, inspirerad av bland annat sameslöjd. Sedan dess har jag ibland undrat om jag skulle ha fortsatt slöjda om jag varit same. Där finns en stark tradition att bygga på. Hur som helst tror jag inte att jag kunnat nå upp till samma mästerskap som Fredrik Prost. Hans kniv som visas på utställningen har former och mönster som faller tillbaka på den samiska traditionen. Samtidigt finns här en enhetlighet och en upplevelse av att form och funktion smält samman, som sällan uppstår när jag betraktar sameknivar. Här kan den påminna om industridesign. Med sin ljusa färg och enkla harmoniska former kan den även sägas falla tillbaka på en tradition av ”swedish grace”.

Det här är ganska vanligt på utställningen, samiska slöjdare har följt traditionen men även tillfogat något eget. Ta till exempel Britta Marakatt-Labbas dopduk, som används att torka barnets huvud med efter dopet. Den broderade kåtan i mitten har något av samernas starka färgskala över sig, men det är dämpat och resten av duken påminner mer om traditionella, enkla och lågmälda kyrkliga textilier. Här finns även en stor spännvidd mellan å ena sidan det enkla formspråket, där motivet reducerats till det allra nödvändigaste. Exempel på detta är Randi Marainens skulpterade renar. Å den andra sidan finns här det nästan överdådigt utsirade och dekorativa, som Erica Huuvas detaljrika smycken. Asa Kitok-stipendiet delas ut varje år sedan 2005 och bär namn efter Asa Kitok (1894-1986) i Gällivare som återupptog och förnyade rotslöjden vid en tidpunkt då den var på våg att dö ut.

Primusrummet, Östersunds sjukhus

Konstnären Berta Hansson (1910-1994) återvände på 60-talet till sin hembygd Hammerdal. Här bjöd hon vid ett tillfälle in sin kollega Primus Mortimer (1895-1975) som då var patient på Frösö sjukhus. Den nuvarande utställningen är ett slags svar på detta, en gemensam utställning med verk av de båda konstnärerna har arrangerats i det rum som annars är reserverat för verk av Pettersson. Det är en intressant utställning som visar att de har en hel del gemensamt. Här finns ett sökande efter det ursprungliga, det som är typiskt för individen men även gemensamt för alla människor. Här kan man verkligen tala om både inre och yttre resor.

Likheterna är extra tydliga på utställningen där det visas en hel del från, som jag bedömer, Petterssons tidiga period. Det var innan han hittat sin starka färgskala med röda himlar, mystiskt sken och fantasifulla byggnader. Istället har målningarna mer murriga och jordnära färger och kan påminna om Berta Hanssons motsvarande. Ja, här ser jag även för första gången något av idyll i en av Petterssons målningar, en naivism i ett stadsmotiv som kan påminna om Olle Olsson Hagalunds.