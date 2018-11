Veckans filmrecensioner (premiär 23/11 0ch 25/11) – X & Y, Suspiria, Creed 2, Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott

Filmrecension: X & Y

Genre: Drama

Premiär: 23 november 2018 Bio Regina

I rollerna: Anna Odell, Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm med flera

Regi: Anna Odell

Speltid: 1 timme 52 minuter

Censur: 11 år

Betyg: 2

Vad innebär det egentligen att vara människa? Den frågan ställer sig Anna Odell i sin nya film "X & Y".

Men för den som inte är jätteintresserad av Mikael Persbrandts och Anna Odells inre liv blir filmen en ganska rörig historia.

"Anna, det finns inte en finansiär som vill gå in i en film som är såhär otydlig. Vad ska det här vara bra för?"

En kort bit in i filmen ställer Anna Odells producent den relevanta fråga som sedan också skådespelarna återkommande ställer till varandra, och till sin regissör: "Varför gör vi det här, vad vill vi att det ska resultera i?"

Den befogade frågan får bara delvis sitt svar i "X & Y". Anna Odells egen arbetsbeskrivning är att hon genom ett konstnärligt experiment ska utforska könsroller och försöka ta reda på vad det egentligen innebär att vara människa i en medial samtid. Det gör hon genom att låta tre skådespelare gestalta hennes olika sidor och egenskaper, medan tre andra skådespelare gestaltar de olika personligheter som ryms i hennes motpart, Mikael Persbrandt.

Tanken är att låta publiken sväva i ovisshet om vad som är verklighet och vad som är fiktion. Ensemblen flyttar in i en "Dogville"-liknande studio för att utforska varandra och filmexperimentet och för att "ta reda på sanningen om vilka vi egentligen är". Odell och Persbrandt har sex, intervjuar varandra och går i individuell terapi, och försöker samtidigt coacha skådespelarna som ska gestalta deras inre. Det är en lösning som blir ganska rörig.

Att vi dessutom har matats med detaljer kring Persbrandts liv i flera års tid _ bland annat genom hans egen självbiografi och en utlämnande podd – blir ett problem. Hans alter egon är visserligen både underhållande och välspelade av Shanti Roney, Trine Dyrholm och Thure Lindhardt, men känslan av att man redan vet det mesta om honom är svår att bortse från. Därmed faller ju också ovissheten som grepp eftersom myten om Persbrandt sedan länge är färdigodlad.

Frågan om skådespelarna har sex på riktigt (i vargdräkter!) känns också överflödig eftersom man är så övertygad om att de inte har det, och att Anna Odell har flera olika sidor av sin persona känns inte heller uppseendeväckande eftersom detsamma gäller nästan alla levande människor.

Men, där "X & Y" brister i engagerande allmängiltighet vinner den i fin tajming och humor. En rad raka oförställda scener med genialisk klippning, samt ett uppfriskande metoo-perspektiv, räddar filmen från att enbart vara ännu ett navelskådarepos om Mikael Persbrandt.

Sara Haldert/TT

Filmrecension: Suspiria

Genre: Dramaskräck

Premiär: 23 november 2018 Bio Regina

I rollerna: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz med flera

Regi: Luca Guadagnino

Speltid: 2 timmar 32 minuter

Censur: 15

Betyg: 2

Visuellt slående och med proffs som Dakota Johnson och Tilda Swinton är den här nyversionen ett bara halvlyckat försök att göra något storslaget av en ganska fånig story om onda häxor på en dansskola.

Luca Guadagnino gjorde förra årets bästa film. "Call me by your name", är en sällsynt varm, mysig och smärtsamt romantisk film om att hitta sig själv, som utspelar sig i ett sommarlent Italien under tidigt 1980-tal.

Nu är han tillbaka med ett nytt verk, vars karaktär imponerande nog är av exakt motsatt typ. "Suspiria" utspelar sig i ett ständigt grått 1970-tals-Berlin, plågat av terror och konflikter. Allt är avigt, fult, mystiskt och skräckinjagande.

Framför allt är "Suspiria" förstås en nyversion av en av tidernas mesta kultfilmer, italienske Dario Argentos blodiga b-filmsskräckis "Flykten från helvetet" (1977), som han skrev med Daria Nicolodi.

De står båda kreddade i den här filmens inledning men förutom själva premissen, att en ung amerikanska anländer ett regnruskigt Berlin för att börja på en, ska det visa sig, mycket oroväckande dansskola, återstår inte mycket av det superstiliserade originalet.

Guadagnino har moderniserat och byggt ut universumet rejält. Rollistan är i princip helkvinnlig, speciellt dansscenerna är imponerande och här finns såklart några mycket obehagliga scener som handlar om köttkrokar och exakt hur mycket man kan bryta sönder i en kropp innan den kollapsar.

Tilda Swinton spelar den skräckinjagande koreografen madame Blanc, samtidigt som hon av ganska oklar anledning också dubblerar som den enda manliga rollfiguren av intresse, en ålderstigen psykiater som dras in i dansskolans mörkaste vrår. Dakota Johnson är som alltid underbar att se på, hon har äkta filmstjärnekvalitet och plockar snyggt upp skräckfilmstråden efter sin mormor Tippi Hedren, som plågades av onda fåglar och Hitchcock på sin tid. Johnsons Suzy har långt rött hår, som tillsammans med de dramatiskt blodröda danskostymerna vid den för dramat så centrala dansuppvisningen ekar snyggt av Argentos estetik.

Ambitionerna ovan låter kanske lovande. Men efter två och en halv timme av mysticism, symboliska vaginor och modersantagonism, ångestfyllda utbrott och en ond värld, utifrån och in undrar man ändå vad som är poängen med alltihop. Kanske tror Guadagnino att han har gjort en feministisk film om kvinnlig hämnd på manlig ondska, men hans häxcirkel verkar styrd av helt andra, oklara, krafter. En storslagen final, oförglömlig i all sin vansinniga blodighet, gör inte mycket för att räta ut ambivalensen, som inte känns medveten utan som en brist.

Miranda Sigander/TT

Filmrecension: Creed 2

Genre: Drama

Premiär: 23 november 2018 Biostaden

I rollerna: Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Tessa Thompson med flera

Regi: Steven Caple Jr

Speltid: 2 timmar 10 minuter

Censur: 11 år

Betyg: 4

Sylvester Stallone och Dolph Lundgren reser sig på nio och levererar sina karriärers bästa stunder när de på ålderns höst åter spelar Rocky och Ivan Drago. "Creed 2" lyckas med konststycket att kännas fräsch och äkta mitt i all (nödvändig) förutsägbarhet.

Äntligen stod Ivan Drago och Rocky i boxningsringen. Se där en mening man inte visste att man tydligen längtade något enormt efter att få skriva. Och suget blir inte sämre av att nostalgigiganterna är så bra, speciellt Dolph Lundgren lyckas skapa äkta liv och känslor i sin före detta sovjetiske robot. Smärtan i hans ögon är så påtaglig att det blir plågsamt på riktigt när han gravallvarligt berättar om vilken förnedring han har levt i de senaste 30 åren. Medan Rocky har fått en staty i Philadelphia har han levt som en herrelös hund på gatorna i Kiev. Men han har en plan på upprättelse, sonen Viktor. En jätte, till synes avlad och gödd just i syfte att göra imperialistmos av Rockys skyddsling Adonis Creed, precis som pappa Drago gjorde med Apollo Creed Sr.

Historien upprepar sig alltså, som så ofta i filmserier som vägrar att dö.

I det här fallet är det helt oemotståndligt. Det bjuds på snygga boxningsscener, förväntade nederlag och segrar och obligatoriska montage där motståndarna tränar på så oglamorösa sätt som möjligt (de där högteknologiska anabolafabrikerna verkar nedlagda i det forna öst nu för tiden) och Sylvester Stallones trygga, mullrande röst levererar sanningar, som "för att ge smärta måste man ta smärta".

Michael B Jordan är perfekt som den hetlevrade och vilsne Adonis, fortfarande i stort behov av en ställföreträdande pappa. Hans och flickvännen Biancas (den alltid utmärkta Tessa Thompson) förhållande är ovanligt fint skildrat och skapar en bra fond för all boxningsdramatik. De gåshudsframkallande ögonblicken är många, som när den klassiska "Eye of the tiger"-slingan dammas av i precis rätt ögonblick.

Men framför allt handlar "Creed 2" om arv och om att vara en man. Och eftersom män i dessa tider verkar lite förvirrande så kommer här ett bra tips: släpp Jordan B Peterson-böckerna och köp en biljett till "Creed 2" i stället. Den här filmen predikar vikten av att män, för att kunna vara just män, i stället för sänken för sin omgivning, måste få kontrakt med sina känslor och dra lärdomar av goda manliga förebilder. Allt för att fungera i respektfulla och stödjande förhållanden till kvinnor och barn och bli lyckliga. På kuppen kanske det går att inte bara bli utan verkligen känna sig som en världsmästare också. Sylvester Stallones budskap ekar genom boxningshallarna: Vad är en lampa om den inte får lysa? Precis.

Miranda Sigander/TT

Filmrecension: Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott

Originaltitel: Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald

Genre: Fantasyäventyr

Premiär: 14 november 2018 Biostaden

I rollerna: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp med flera

Regi: David Yates

Speltid: 2 timmar 13 minuter

Censur: 11 år

Betyg: 2

Skurkarna imponerar mer än hjältarna i den andra filmen om magizoologen Newt Scamander. Filmskaparna fjäskar för Harry Potter-nördarna, men missar också vad som gjorde originalet så angeläget: en huvudperson med svärta.

När Peter Jackson bestämde sig för att göra tre filmepos utifrån JRR Tolkiens bok "Hobbiten" höjdes många ögonbryn. Hur vrider man ut åtta timmar film ur en barnbok på knappt 300 sidor? Svaret finns i resultatet: "The hobbit"-sviten blev i stora stycken både seg och tom, och stod sig slätt i relation till "Sagan om ringen"-trilogin.

Skaparna till "Harry Potter"-spinoffen "Fantastiska vidunder" har gått några steg längre. Av grundmaterialet – ett litet häfte på 34 sidor, en plojig "lärobok" från trolldomsskolan Hogwarts som gavs ut till förmån för välgörenhet 2001 – ska det göra sammanlagt fem långfilmer.

Den första, "Fantastiska vidunder och var man hittar dem", kom 2016 och var en charmig men rörig historia om magizoologen Newt Scamanders äventyr i 1920-talets New York. Men den slutade med en knall, när magipolisen Percival Graves (Colin Farrell) visade sig vara den förklädde superskurken Gellert Grindelwald (Johnny Depp) – en mytisk person för Harry Potter-fans, framför allt för att han ska ha fått Albus Dumbledore på fall.

Fattade du ingenting av det där? Då är nog "Grindelwalds brott" inte någonting för dig. Film nummer två riktar sig om möjligt ännu mer till dem som kan sin Harry Potter utan och innan, och breder på tjockt med nördfjäsket.

Redan i filmens första scen bryter sig Grindelwald ut ur sin fångenskap. Han ger sig ut på ett populistiskt korståg för att göra de renblodiga trollkarlarna till världens härskare. Där ingår att värva den plågade men mäktige unge magikern Credence (Ezra Miller) som desperat söker sitt ursprung, men Grindelwald stöter på patrull i form av Newt Scamander (Eddie Redmayne) och hans vänner.

Resultatet är både infantilt och rejält våldsamt, och det är svårt att se vem filmen riktar sig till. Men den främsta anledningen till att "Grindelwalds brott" aldrig lever upp till Harry Potter-sviten är huvudpersonen. Newt är auktoritetsskygg och lite tilltufsad, men han har inget av den svärta som gjorde Harry till en så intressant figur.

I stället blir det mörkermännen som utgör ljuspunkterna i filmen. Johnny Depp är bättre än på många år, han har skalat bort allt sitt patenterade trams i rollen som den både strame och enigmatiske Grindelwald. Och Ezra Miller som Credence – det misshandlade barnet som drivits till ondska – förmedlar en smärta som åtminstone glimtvis förvandlar den prilliga trollkarlsvärlden till en verklig plats.

Karin Svensson/TT