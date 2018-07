Tidigare Aston Villa-spelaren Jerell Sellars klar för ÖFK: "Jättebra plattform för mig att visa upp mig på"

Uppgifter: Efter tunga tappen – ÖFK värvar från tidigare PL-klubben

19-årige Henrik Bellman skrev i fredags på ett 4,5-årskontrakt med ÖFK. Nu fortsätter ÖFK förstärka - och man gör det ungt. Under söndagen landade nämligen 22-årige Jerell Sellars i Östersund och efter måndagens läkarundersökning satte den förre Aston Villa-spelaren pennan mot pappret, vilket resulterade i ett kontrakt som sträcker sig över tre och en halv säsong med Östersunds FK.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att spela med Östersund nu, jag kan inte vänta på att få börja spela, säger han och ser sig om inne på Jämtkraft arena.

Den 22-år gamla, offensiva mittfältaren/forwarden kommer närmast från League Two-klubben Cheltenham Town, där han totalt spelade 31 matcher och stod för två mål. Han beskriver sig själv och sin spelstil på följande vis:

– Jag är en teknisk, taktisk, offensiv spelare som gillar att dribbla och hålla bollen längs gräset, säger han.

Med ÖFK-ögon låter det minst sagt som att Jerells spelstil passar in i klubbens fotbollsfilosofi, då man under senare år gjort sig kända i Europa för just sitt passningsorienterade, något osvenska spel där man håller bollen inom laget och vill föra matcherna

– Det är exakt så jag vill spela fotboll. Väldigt tekniskt, taktiskt, dribblingar och hålla bollen längs gräset.

Jerell har spelat på både mittfälts- och forwardspositioner i sina tidigare klubbar, men en sak är säker: det är på en offensiv position han kommer konkurrera om platserna på i Ian Burchnalls ÖFK framöver.

– Jag ser mig själv bäst som forward, men kan även spela mittfältare, menar han.

Vad föredrar du?

– Forward, självklart, svarar han snabbt och skrattar.

Jerell växte upp i Lincoln, England, och började spela fotboll så fort han kunde sparka på en boll. Vid fjorton års ålder började han spela akademifotboll för Lincoln City, för att vid sexton års ålder ta steget in in anrika Aston Villas organisation.

Hela vägen upp i klubbens U23-lag gick det, sen gick resan vidare till League Two-laget Cheltenham Town, där han spelat den senaste säsongen.

Idag står det alltså klart att nästa anhalt för 22-åringen blir Östersunds FK. Och det var tack vare nye tränaren Ian Burchnall Jerell till slut hamnade i Östersund.

– Det var en idrottsvetare i Cheltenham som kände Ian sedan länge och som rekommenderade mig för honom, och nu står jag här, säger han med ett leende.

Allsvenskan som liga är inget Jerell haft särskilt bra koll på förut, erkänner han.

– Ärlig talat hade jag inte sett Allsvenskan alls innan jag såg Östersund i Europa League, när de mötte Arsenal, säger han och medger att han i matchen höll på motståndarlaget, och fortsätter:– Jag undrade högt för mig själv vilka detta var, de spelade ju riktigt bra. Sen när jag hörde att Östersund ville signa mig lät det väldigt bra.

En av de stora anledningarna till att Jerell valde att flytta till Östersund var, utöver lagets sätt att spela, att han sett flera spelare komma till klubben, utvecklats under ett par säsonger och sedan tagit klivet ut till större klubbar. Ett lysande exempel på det är Ken Sema, som kom till Östersund inför förrförra säsongen och utvecklades till den han är idag, en Watfordspelare.

– Planen är att komma på fötter här, träna på bra och utvecklas så mycket som möjligt. Jag känner att detta är en jättebra plattform för mig att visa upp mig på, säger Jerell, syftar till spelarna som tagit klivet genom ÖFK:s organisation och vidare ut i större klubbar:

– Östersund har utvecklat några riktigt duktiga spelare som spelar i stora klubbar nu och jag tror jag kommer kunna gå samma väg om allt går som det ska.

När är du redo för spel?

– Så fort fitnessen är där, för jag missade min försäsong i England och har bara tränat själv. Inom några veckor är jag redo att spela, säger han.

Kontraktet med Jerell Sellars är skrivet på tre och ett halvt år.

