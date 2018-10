Ta chansen att nominera till LT:s kulturpris – i år publicerar vi alla namn

I fjol gick LT:s kulturpris till Östersundsrevyn. Patrik Zackrisson kommenterade nomineringen så här: "Det är roligt att bli sedd ur det perspektivet, ett kvitto på att vi betyder något."

Vem och vad blir det i år? Ja, det kan ni som läser LT vara med och påverka.

Intresset för att nominera kandidater brukar vara stort, under de tre år vi bjudit in läsarna i processen har mejl och brev med namn och motiveringar strömmat in.

Och nu är det dags igen. Ta chansen att skicka in förslag på kulturpersonligheter som genom sin konstnärliga gärning genomfört värdefulla insatser för kulturlivet i Jämtlands län. Priset syftar till att lyfta fram kulturarbetare inom olika genrer, det kan till exempel vara konstnärer, musiker, författare, filmare, skådespelare eller konsthantverkare.

I år kommer vi inte att utse fyra kandidater ur den stora högen som vi gjort några år. I stället kommer vi att synliggöra samtliga nominerade ned respektive motivering genom att publicera alla namn både på webben och i tidningen. Varför? För att det – precis som Patrik Zackrisson säger – är viktigt att bli sedd och känna sig betydelsefull. Jag tror att lite bekräftelse gör alla lite gladare, modigare och snällare och det är fint om LT kan vara en del i det.

Men det betyder inte att vi inte också ska utse en vinnare. Vem som ska få priset beslutas av en jury bestående av mig som kultur- och nöjesredaktör och redaktionschef Daniel Hansson. Priset är ett av de största i norra Sverige och består av 30 000 kronor. Utdelningen äger rum senare i höst.

Både enskilda personer och grupper med anknytning till Jämtlands län kan nomineras. Priset kan inte gå till någon som fått det tidigare – se tidigare pristagare i faktarutan – men det går bra att nominera tidigare kandidater igen. Nomineringstiden pågår fram till och med 2 november.

Förslag med motivering skickas in via mejl till:

kulturpriset@ltz.se

eller med post till adressen:

Länstidningen

Kulturredaktionen

831 89 Östersund

Märk kuvertet eller mejlet "Kulturpris".

OBS! Förslag som saknar motivering kommer inte att publiceras

Tidigare pristagare

1989: Carl-Göran Ekerwald

1990: Batte Sahlin

1991: Berta Magnusson och Olof Lindgren

1992: Peter Mosskin

1993: Kerstin och Karl-Erik Johansson

1994: Kerstin Ekman

1995: Odd Larsson

1996: Rolf Lassgård

1997: Peter Lucas Erixon

1998: Rolf Karbelius

1999: Hoven Droven

2000: Christine Rensberg och Folke Fjellström

2001: Anna-Lena Rudolfsson (nu Kauppi), Nilla Eneroth, Ulla Gustafsson, Storsjöhyttan.

2002: Bo Oscarsson

2003: Lena Moén och Lena Johnson

2004: Lars Hörnfeldt och Jonny Johansson

2005: Bodil Malmsten

2006: Annika Norlin och Vapnet

2007: Mikael Rahm

2008: Ilona Benczédi och Ingrid Roth

2009: Jannez

2010: Rosa Taikon

2011: Bengt-Eric Norlén

2012: Ola Nilsson

2013: Anders Hedén

2014: Clara Bodén

2015: Örjan Bertilsson och Karin Zidén

2016: Elin Olofsson

2017: Östersundsrevyn