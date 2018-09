Strömsund fortsätter lyfta kulturen – Anders Lundin, hårig teater och folkmusik på höstprogrammet

I våras kickade Strömsund ingång en ny satsning för att stärka kulturlivet i kommunen och nu när de går in på den andra säsongen med konceptet kan de konstatera att intresset har varit blandat.

– Vissa cafékvällar har varit väldigt välbesökta och andra inte. Men jag tänker att om man fortsätter och inte släpper vänjer sig publiken kanske vid att det är, lägger märke till marknadsföringen och kommer. Man får inte ge upp utan skapa en vana, säger Kerstin Pettersson, som är ny kultursamordnare i Strömsund efter Marie Haglund.

Först ut bland programpunkterna i höst är irländska folkmusikbandet Quilty som firar 25 år på scenen i år. Jubileumskonserten 19 september innehåller det bästa från två och ett halvt sekel – bland annat albumen ”A drop of pure”, ”I 'm here because I 'm here” och ”Apples in winter”. Det mixas med nytt material och tidigare outgivna låtar. Till jubileumsåret har Quilty även gett ut ett fjärde album under namnet ”Quilty 25”.

– De är ju levande legender inom genren så det blir jättespännande.

3 oktober bjuder nybildade föreningen Green Raven Gaming in till en riktig traditionell spelkväll. Det handlar om spel i alla former utom datorspel – brädspel, kortspel och tv-spel.

– Poängen är att man möts face to face när man spelar. Föreningen ska visa upp sin verksamhet för många är nyfikna på vad de gör.

10 oktober tar programledaren Anders Lundin sin egenskrivna musikföreställning "Expedition livet" till Saga. Ackompanjerad av kontrabasisten Jonas Olofsson bjuder Lundin på en föreställning han liknar vid ett sommarprat i P1.

"Jag berättar om saker som intresserat, fascinerat och engagerat mig. Lite som att försöka sätta ord, ackord och melodier till sådant som rullar förbi utanför och inuti huvudet när man tittar ut genom ett tågfönster. En del som är fundersamt, en del är lite roligt och den röda tråden är nog din, min och alla människors vandring på jorden", hälsar Anders Lundin i ett pressmeddelande.

24 oktober framträder kulturskolans elever och sedan avslutas säsongen 14 november med Estrad Norr-föreställningen "Håriga och snåriga". Pjäsen med Åsa Ekberg, Susanne Hellström och Inga Onn i huvudrollerna.

– Då får alla chansen att verkligen djupdyka i det här med att vara kvinna och fundera på frågeställningen "En kvinnosak, är det en kvinnosak eller allas sak"? säger Kerstin Pettersson.