Storsjöcupen: Norska hejaklackens dominans och Frösöspelaren i maltesiskt lag – här är första dagens fem snackisar

Här är Sportens fem snackisar från Storsjöcupens första dag:

Hommelviks supportrar...

Lika mycket som att det är matcher på fotbollsplan så pågår det en ständig kamp om att vara bäst "på läktaren".Där rivstartade norska Hommelviks supportrar med hårdrock innan klockan åtta och lät mest under matchen mot Östersunds BK. Extra plus för maskoten som lär dra en del blickar åt sig under veckan. Upp till bevis för de svenska fansen!

...lär inte glömma nummer sju

Hommelvik tog visserligen ledningen mot Östersunds BK. Men sedan tog ÖBK:s Peter Amoran över showen. Med tre mål såg den långe mittfältaren med nummer sju på ryggen till att rädda premiären och ge tre sköna poäng till sitt lag. Om han skulle vara kaxig för det?– Utan mitt lag så hade jag aldrig gjort mål, sa han ödmjukt efteråt.

Jämtländska vinden kylde ner hett La Academia

Shorts och t-shirt. Solgalsögon. Barfota spelare i badtofflor. Östersund visade sig från sin bästa sida och bjöd på strålande solsken under den första dagen av Storsjöcupen. Men det var en sak som plågade den assisterande tränaren i guatemalanska La Academia: blåsten. Med dragkedjan uppe vid halsen och en halsduk över ansiktet såg han inte ut att njuta av den svenska sommaren. Tur då att spelet värmde och laget kunde vinna sin första match med 4-0 mot norska Beitstad FK i klassen P14.

Frösökille i maltesiskt (!) lag...

Jo då, ni hörde rätt. Någon timme innan Pro Touch Soccer Academy Malta fick Frösöspelaren Karl Vikman, 13, frågan om han kunde stötta det maltesiska laget. Sagt och gjort tog han på sig den orange tröjan – och tryckte dit två bollar för sitt nya lag som vann med hela 10-0. Nu får jämtarna ytterligare ett lag att hålla på, som numera går under namnet Pro Touch Soccer Academy/Frösön.

... som stöttades av ÖFK-Andreas

Tyvärr ingen paparazzi-bild. Men lite kändisspotting fick vi med under dagen också. Andreas Andersson är vi ju vana vid att se i målet för Östersunds FK. Men på förmiddagen satt han och nöjt i solskenet när ovan nämnde Vikman briljerade bland sina nya lagkamrater.- Jag känner Karl via hans mamma som var kollega till min flickvän, berättade han.Annars var det en någon stressad Andersson på Sportfältet. Anledningen? ÖFK:s träning drog igång en kort stund innan 15.00 – bara timmen innan Sverige spelar sin 16-delsfinal i VM. – Det är klart att det blir så när vi har en engelsk tränare. Men de har lovat att vi ska hinna, skrattade han.

LÄS OCKSÅ

Karl från Frösön tvåmålsskytt – för maltesiskt lag: "Bara varit med dem i en timme"

TV: Förlust i första matchen för tvillingarna Olssons Brunflo: "Jag kan vara lite grinig"

Kanonstart för Östersunds BK i Storsjöcupen – Peter Amoran hattrickhjälte i vinsten mot Hommelvik IL: "Utan laget hade det aldrig gått"

Häng med under hela Storsjöcupen – genom fotografens lins