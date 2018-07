Storsjöcupen: domarna borta, fairplay och dunjackor – här är dagens snackisar

Var är domaren...

Tänkte arrangörerna när Storsjöcupen drog igång under tisdagen. Tydligen hade det saknats flera domare som skulle döma matcher ute på Lövsta. Enligt kansliet på Lövsta var det ganska många som inte hade hittat till matcherna och vissa var borta av personliga skäl. Arrangörerna fick då vara kreativa och använda de som jobbade i grillen och som hade domarlicens tills de ordinarie domarna var på plats. Under onsdagen hade dock alla domare hittat till rätt plan.

Irriterat var det stundtals...

i klassen P12 under onsdagsmorgonen när Krokom Dvärsätts IF mötte Bangkok MA. Under matchen blev spelarna stundtals irriterade på varandra, och några tacklingar blev det men alla spelare i båda lagen höll god ton och klappade om varandra. Så ska det va!

Är det juli eller jul?

Trots att luften inte låter en tro att det är sommar så är det ändå massor av familjemedlemmar, vänner och andra som kommit för att heja på sina lag i Storsjöcupen. När Sverre IL mötte Frösö IF KD på sportfältet under onsdagen fanns en stor hejarklack på sidan av planen, dock hade de flesta dunjackor på sig (i juli!).

En kaptensbilden som inte liknar andras..

det är Frösö IFs kaptensbindel. Jämför med andra lags så stickers Frösöns ut. Den är nämligen regnbågsfärgad, fint eller hur?

Se bilder från Storsjöcupen i bildspelet nedan: