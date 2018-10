Stina Wollter bjuder på en befriande odyssé

Stina Wollter är multi-konstnären som befriar och provocerar. Inför en utsålt hus bjuder hon på en humoristisk odyssé och tillsammans med sin partner Mikael Olsson på gitarr berättas det utlämnande om deras kärlek, om att hitta varandra och mötas igen, trots att det gått över tjugo år. Det är intressant, utlämnande och inspirerande.

Wollter påminner om en hoppetossa, glad och sprallig men också medveten. Normer om att inte ta plats blir utmanande, på scen står en människa som strävar efter att vara sig själv. Det blir också intimt när hon sjunger om sin bortgångna syster, och både hoppfullt och sorgligt när hon delar hur livet gett henne upprättelse. Döden blir till en hyllning av livet, men det känns också lite självupptaget.

Hon delar också berättelser från New York, där hennes dotter bor, och spelar en hyllning till Billie Holiday. Det är fint men inte riktigt äkta. Det är främst när hon tar av sig klänningen och i en svart kroppsstrumpa sjunger “Leave my shame” som hennes verkliga kraft kommer fram och budskapet ljuder klart; “Jag tänker inte skämmas mer!”. Genom hennes Instagram-konto har hon blivit en symbol för kroppsaktivism, som hon också pratar om i den nya boken “Kring denna kropp”. En sak som jag kan sakna är männens perspektiv. När ska de börja diskutera hur de ser på kvinnor? Det känns ofta som att kvinnor får göra allt jobb. Även om kroppsaktivism som form inte är ny, så är det befriande med en medelålders kvinna som fött två barn och vågar visa vem hon är, med veck på magen och runda former. En kvinna som uppskattar livet och som tycker om och accepterar sig själv som hon är. En kvinna som dansar så att magen och brösten flyger. Det är inget annat än befriande.

Recension

Stina Wollter med band

(Verket, lördag)