Startskott: "Kulturell identitet och mångkultur nyckelfrågor i valrörelsen 2018 – vilket parti i Östersund tar striden?"

Det är valår.

Våra styrande Socialdemokrater är ett parti som av tradition vurmat för kultur och folkbildning. Inför valet 2014 gjorde AnnSofi Andersson (S) ett uttalande i Östersundsposten där hon lovade att Socialdemokraterna skulle bygga ett Kulturhus för 100 miljoner i Östersund om dom vann det valet.

Samma sommar gjorde Centerpartiets Bosse Svensson flera utspel i pressen om kulturfrågan. Han ansåg bl.a. att ”kommunen måste ha en riktig kulturnämnd” för att undvika ”återkommande konfrontationer mellan kultur och fritidssektorns respektive företrädare”. Han menade att förlorarna annars fanns ”i större utsträckning i kultursektorn än i fritidssektorn”.

Sedan blev det tyst. Igen.

I Juni 2017 gör AnnSofi Andersson ett uttalande i Länstidningen; ”Kultur är ju ett frivilligt åtagande och en frivillig verksamhet, och vi har inte prioriterat så”.

Vi vill här lägga in en passus om att satsningar på elitidrott rimligtvis också är högst frivillig ..

Den 1:a Juni i år hölls en konsert i Exercishall Norr med 90 musiker från Norrlandsoperans Symfoniorkester och Nordiska Kammarkören. Inför deltagande publik och musiker håller scenkonstchefen vid Estrad Norr, Malin Hulphers, sitt välkomnande som inleds med orden ”Jag skäms .. ” Det är naturligtvis dom usla praktiska förutsättningarna för konserten hon åsyftar.

2016 lade Östersund kommun 975 kronor per invånare på kultur. En minskning med 6 kronor jämfört med 2014. Näst sämst av alla Jämtlands kommuner och under riksgenomsnittet. Sveriges kommuner lade då i genomsnitt 1 091 kronor på kultur per invånare. Detta enligt en sammanställning gjord av Sveriges Radio i Januari 2018.

Inför valet 2018 är det än så länge sedvanligt tyst om kulturfrågor. Debatten om ett kulturhus i Östersund har nu pågått i drygt 50 år, men sätts aldrig i det offentliga rummet av företrädare för Östersunds Kommun. Frågan trivialiseras ofta som ”tjat”.

Ombyggnaden av Storsjöteatern var högst välkommen, men det var också hög tid. Alternativet var förmodligen att k-märka dom närmast antika lokalerna och dess teknik. Arbetare i lokalerna vittnade om närmast livsfarliga arbetsförhållanden med fallande objekt från scentaket, och man var manga ganger rädd att Arbetsmiljöverket skulle stänga teatern.

Den sena ombyggnaden bör ses som ett tydligt exempel på den undanskymda roll kulturfrågor alltid har haft i Östersunds Kommun. Dom praktiska problemen med Storsjöteatern borde ha ombesörjts långt, långt tidigare.

Östersund är i behov av ett nytt bibliotek, nya - icke fukt och radondrabbade, för ändamålet byggda - lokaler för Kulturskolan, samt - för första gången i stadens historia - en konsertlokal, akustiskt anpassad för stora och små konsertupplevelser av alla genrer. Dessa tre hörnstenar utgör grunden för kulturhus över hela landet. Sundsvall, Bollnäs, Falun, Luleå, Piteå, Skövde, Säffle och snart även i Skellefteå och Ö-vik. Exemplen är otaliga. Tillsammans med övrig potentiell verksamhet som lokaler för konst, dans, turistbyrå, konferens och restaurangverksamhet har ett centralt placerat kulturhus i Östersund potential att dra tusentals människor - dagligen - till centrum.

I valrörelsen 2018 är kulturell identitet - och mångkultur - nyckelfrågor. Vilket parti i Östersund ska - på riktigt - sätta kulturfrågor i centrum i en valrörelse? Vilka politiker - förutom Karin Thomasson - ska offentligt ta strid för, och belysa vikten av kultur som medel för omsorg, integration och ekonomisk tillväxt. Ett resonemang som redan förs i övriga Sverige och världen.

Det är hög tid nu.

STARTSKOTT

Björn Höglund, Martin Kjellerstedt, Jens Ganman