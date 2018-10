Stark tillväxt i Jämtlands län

Tillväxtverket skriver i sin rapport:

"På så sätt uttrycks det regionala dilemmat i ett nötskal – vare sig politiken eller ekonomiska processer inom länderna förmår sprida tillväxten och välfärden tillräckligt bra, vilket skapar obalanser mellan olika landsdelar inte minst gentemot stadsregioner."

Den ekonomiska utvecklingen när man tittar på regionala nivåer mäts i BRP per capita, bruttoregional produkt per invånare. På nationell nivå mäts den i det mer bekanta BNP, bruttonationalprodukt. Här har det under tidsperioden sedan 2008 varit en hög tillväxt i BNP relaterat till många andra länder medan tillväxten i BNP per capita varit svag jämfört med andra länder på grund av befolkningsökning, främst invandring.

Tillväxt per capita i Jämtlands län var högre än riksgenomsnitt 2007-2016, och därmed näst högst i landet efter Uppsala.

– Det finns en hel del andra rapporter som också konstaterat samma sak, säger Wolfgang Pichler, som är analytiker på Tillväxtverket. Och när man tittar på underliggande faktorer så är det främst tjänstesektorn inom företagsnära tjänster som utvecklats positivt. När den delen av ekonomin går bra så genererar man ganska höga inkomster och det stack ut i Jämtlands län, säger Wolfgang Pichler.

Under åren 2007 till 2015 så var det fyra år som FA-region Östersund hade en minskande sysselsättning sett till antal sysselsatt inom företagssektorn. FA-region betyder funktionell analysregion, ett område inom vilket människor bor och arbetar regionalt och som används för att mäta och jämföra regioner.

När det gäller produktiviteten av arbete mellan åren 2007-2016 så spretar bilden en del. Sett till helheten så har FA-region Östersund en relativt svag arbetsproduktivitetstillväxt. Men inom den sektor som är utsatt för internationell konkurrens, som till exempel tillverkningsindustri, försäkringsbolag och kommunikationsföretag, har arbetsproduktivitetstillväxten varit bra, eller som Tillväxtverket uttrycker det i rapporten, "exceptionell".

– I Jämtlands län finns en hel del sektorer som inte är högproduktiva, säger Wolfgang Pichler. Man har en stor del areella näringar och turism och då trycks totalen ner. Nu vet vi ju att även är många av dem som agerar på en internationell konkurrensutsatt marknad men vi har valt att använda uppdelningen som ett sätt att lyfta fram frågeställningen, säger Wolfgang Pichler

Andelen företagare i länet är större än i övriga riket. Samtidigt är det färre stora företag. Detta fenomen beror enligt rapporten troligen på att mindre och glesare miljöer har svårare att organisera sig i större enheter med stordriftsfördelar men istället ökar då de entreprenöriella inslagen i den regionala ekonomin.

Tillväxtverket konstaterar att ökningar som till stor del består av en expanderade offentlig del, i Jämtlands fall gäller det ökande lönesummor, i själva verket kan ses som ett tecken på ökat beroende av en omfördelning istället för tillväxt av egen kraft.

– Det viktigaste för att nå framgång i tillväxt för en region som Jämtland tror jag är att haka upp sig på den globala marknaden, säger Wolfgang Pichler. Det är där de stora volymerna och pengarna kommer att finnas. Och där är regionen redan inne och har gått in på det spåret. Det är den viktigaste faktorn för tillväxten, sedan finns det många andra viktiga faktorer, säger Wolfgang Pichler.