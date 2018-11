Spexig och storslagen saga när ÖFK mötte Glada Hudik

Vikingar i plasthjälmar väller fram över scenen under ledning av Bobo Sollanders Ragnvald, en Jesusgestalt i höftkläde som äktar kulturcoachen Karin Wahléns engelska mö någon gång på 1000-talet. Komiskt vältajmade Ida Johansson från Glada Hudik förrättar vigseln. Sedan rasslar det till i raskt tempo i den tusenåriga, löst sammansatta saga som landar i dagens Östersund och ÖFK. I årets kultursamarbete har fotbollsklubben valt att samarbeta med Glada Hudik-teatern där skådespelarna har olika funktionsnedsättningar. Samarbetet inleddes med några spelningar av teaterns ”Trollkarlen från Oz” i våras och kulminerade i två föreställningar av musikalen ”My life is based on a true story” i onsdags kväll.

”My life is based on a true story” är en musikal av revykaraktär med en medvetet osannolik handlingskedja och spexig framtoning. Konferencierer för kvällen är Ida Johansson och teaterns grundare Pär Johansson. Jag funderar lite över obalansen i fördelningen av skämt på egen bekostnad mellan paret – merparten rör Ida Johanssons scenperson. Med på scenen finns också teaterns musiker som kompar allt från ABBA till Sex Pistols och Håkan Hellström.

Många år efter Ragnvalds vikingafärd börjar en liten flicka, spelad av unga scenbegåvningen Tuva Larsson, att söka efter sina rötter i Sverige. På den resan möter hon en skönsjungande Tom Pettersson i Håkan Hellström-gestalt i Göteborg, drar vidare till Stockholm och möter Anna Smidt som spelar dotter till ett av ABBA-paren som ska på Norrlandsturné och på den vägen är det. Väl i Jämtland dyker några bittra fotbollssupportrar upp från mindre klubbar i länet i en komisk sketch à la Monty Pythons klassiker ”Four Yorkshiremen” där den ena klubben har det värre än den andra in absurdum och drömmen om att ett jämtländskt lag en gång ska spela mot Arsenal är en utopi.

Tyngdpunkten ligger på de musikaliska numren där flera medverkande imponerar. Ian Burchnall och Alan Barker gör en gedigen insats som Sex Pistols med Mats Melin (ICA-Jerry) på trummor. Den fina duetten mellan Douglas Bergqvist och Tuva Larsson i Albins och Kristin Amparos ”Min soldat” stannar tiden en stund. Mäktigast är nog ändå när scenen fylls av spelare och skådespelare i storskaliga sång- och dansnummer som R. Kellys ”I’m the worlds greatest”. Publiken finns med i varje vändning med applåder.

Men några saker undrar jag: Drömmer de två flickorna som tittar in i framtiden i slutnumret om att bli fans eller spelare i ett damlag? Och varför finns inte Annika Norlins ”Rött och svart pumpar hjärtat” med i hitkavalkaden? Den hade passat fint till slutnumret där de yngre generationerna ÖFK:are strömmar in i salongen.

Fakta

ÖFK och Glada Hudikteatern: My life is based on a true story

Av och med: Glada Hudikteatern och ÖFK

(Storsjöteatern, onsdag kväll)