Smalare än Thord långt ifrån det vanliga partysvänget

Smalare än Thord bjöd på egna låtar i lördagskväll på Storsjöteatern i Östersund. Tråkigt nog var inte teatern mer än halvfylld.

Det var en helt klart annorlunda konsert som Smalare än Thord levererade i lördags kväll. Av tolv låtar var det endast två som inte någon i bandet komponerat. Å de flesta av låtarna är signerade sångaren Thord Jonsson, ursprungligen uppväxt i Höglunda en mil ostsydost om Stugun. Att detta partyband av rang helt plötsligt ger ut en vinyl LP med egna låtar för att fira sina 30 år i branschen är en sak, men att de flesta av låtarna är lugna berättelser och långt ifrån det vanliga partysvänget känns helt fantastiskt. Det krävs mod och kraft att välja denna smala väg. Skivan låter riktigt bra och låtmaterialet är mycket gott. Och det bästa av allt– det fungerar helt lysande live. Dock skulle jag gärna sett att några av låtarna haft sin originalinstrumentering även live. Mandolin och skör Levingitarr från 1918 är ju så läckert men live sträcker sig orkestern till en akustisk gitarr av modernare snitt.

Scenen är avklädd utan vare sig backdrop eller scenografiska detaljer och ljuset smakfullt om än lite dovt satt. Ljudbilden är kompakt och sammansatt precis som på skivan. Bandets ständige ljudtekniker Einar Steen gör ett toppenjobb för kvällen, dock hade leadsången kunnat varit lite starkare i de ösigare låtarna. Titelspåret ”Den sista generationen” och ”Broder” är de två helt klart starkaste låtarna under konserten. Under ”Den sista generationen” skickar Thord ett långfinger till storfinansen och oärliga gnidare, så rätt. Det är skönt med någon som säger ifrån. Efter ”Broder” torkar Thord ögonen och konstaterar att det fortfarande är jobbigt att sjunga låten om sin avlidne vän.

Muntrare blir det när Lena Ljung, sångerska från Hammarstrand, kommer och gästar spelningen. Två duetter bjuds det ”Vi kan älska” och ett minne från After Eight, någon gång under 80-talets mitt, ”You got a friend”. Den senare är nog bland de bästa duetter jag hört på länge, fantastisk bra. Efter sista låten ”Vi ses igen” som är en hyllning till publiken så kommer bandet åter in på scen och frågar ödmjukt om de får köra en låt till ”Vi har ingen egen låt men går det bra med en cover?” Publiken jublar och jublar ännu mer när bandet drar i gång Manfred Manns ”Mighty quinn”, lysande tolkning av en riktig rockklassiker.

Jag hoppas verkligen att Thord och grabbarna fortsätter med eget material för detta var roligt på riktigt. Det ryktas om en jullåt och sedan är det bara att komponera vidare till nästa platta.

Recension

Konsert: Smalare Än Thord

Plats: Storsjöteatern, Östersund

Tid: Lördag 29 september 20.00-21.25

Publik: Drygt 250 personer