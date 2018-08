Sista spelaren klar för Jämtland Basket: "Han ville komma hit"

Han kommer senast från Cypern, är 1,88 lång och har spelat på ett av de bästa college programmen i USA. Teyvon Myers är en toppspelare som Jämtland Basket först inte hade tänkt rekrytera.

– Vi har ju haft en brokig väg eftersom det var så många spelare som skulle ersättas och vi visste att han skulle bli svår att rekrytera då många lag drog i honom, så vi la honom på sparlåga. Vi tänkte att det där kommer vi ändå inte få till, så vi valde att gå en annan väg. När han fick reda på det så ringde han upp och sa att han ville komma hit, säger Gehrke.

Beslutet blev då väldigt enkelt för Jämtland som nu får in en spelare som kan skapa mycket på planen.

– Han får en offensiv och defensiv roll som murbräcka, och han är en spelare som kan komma att avgöra mycket själv. Teyvons förmåga att skapa, och Adams Rönnqvists förmåga att ordna poäng kommer bli tufft för motståndarna, säger Gehrke.

Torbjörn Gehrke har fått en tillsägning om att sluta säga "sista pusselbiten" då laget aldrig riktigt blir färdigt man han är ändå mycket nöjd med hur laget ser ut just nu.

– Jag tycker att det är ett jätte, jättebra lag. I nuvarande form så tycker jag det här är ett homogent och komplett lag.

Teyvon Myers som bara är 23 år gammal har redan ett mycket fint facit. I USA spelade han basket på West Virginia University innan det bar av till Cypern där han blev proffs i laget Enosis.

– Cypern har inte en bättre liga än Sverige, men han var en av de bästa spelarna där och dessutom så kommer han från ett otroligt bra college program som tillhör den yttersta eliten, säger Gehrke.

I ett pressmeddelande säger Myers så här om flytten till Jämtland:

"Signing with Jamtland was a no brainer after reading about the past teams and watching videos on instagram and YouTube seeing the atmosphere I just knew I belonged on that court in that city with all the loving fans behind me and our guys but most importantly an opportunity to bring a championship to a place that has loyal fans and support."