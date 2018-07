Schackrutan: Spel på omänsklig nivå i Älvsjö

Betänketiden var 1 timme och 45 minuter + 15 sekunder per drag, per spelare och parti. Efter grundspelet delades ledningen av Komodo och Grid Ginko, båda på 5 poäng av 7. Det efterföljande särspelet mellan dessa två vanns av Komodo som således blev världsmästare. Därefter följde: 3) Jonny 4, 4-6) Chiron, Booot och Shredder, alla 3,5, 7) Leela Chess Zero 3, 8) The Baron 1,5. Komodo kördes på en 60 core server Intel Xeon E7-8890 v2.2.

Partierna kommenterades inför publik av stormästaren Harry Schüssler, en inte så lätt uppgift då spelstyrkenivån lär ha legat på i runda svängar 3200 elo. Mänskliga världseliten med Carlsen i spetsen ligger på cirka 2800 och skulle således bara slita åt sig en och annan remi mot dessa datorer. Enklare var det för kommentatorn GM Vlastimil Hort vid dator-VM 1986 då datorerna knappast nådde 2000 i rating.

Världsmästaren Magnus Carlsen har fått en bra start i schweiziska Bielfestivalens toppturnering. I andra ronden besegrade han sin VM-sekundant Maxime Vachier-Lagrave efter ett briljant genomfört tornslutspel. Sex spelare möts dubbelrondigt och efter två ronder ligger Carlsen i ensam ledning på 2 poäng, närmast följd av Mamedjarov och Svidler, båda 1,5 poäng.

I danska Helsingör pågår storturneringen Xtracon Chess open med nära 400 deltagare som spelar 10 ronder. Tio spelare delar ledningen på 4 poäng efter 4 ronder och bland dessa finner vi kändisar som Jon Ludvig Hammer, Siemen Agdestein och Johann Hjartarsson. Bäst till av 44 svenskar ligger Nils Grandelius på 3 poäng.

