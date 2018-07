Schackrutan: SM-silver till Adrian Söderström

Det blev en hård kamp om guldet i SM-tävlingarnas näst yngsta grupp, miniorerna 11-13 år. Guldet gick nu till 13-årige Arvin Rasti, Göteborg på 8 poäng av 10. Samma poäng blev det även för silvermedaljören, 11-årige Adrian Söderström, Sundsvall, som alltså har två år kvar i denna åldersklass. Dessa två var också gruppens enda deltagare med över 2000 i rating. Bronset gick till Stockholms Hugo Wernberg, 6,5 poäng. 47 deltagare inräknades i denna klass. Adrian Söderström har vid flera tillfällen tävlat i Östersund, senast nu i juni då han som rankad sjua gick in på fjärde plats vid tävlingen Storsjödraget.

Under SM-veckan avgjordes traditionsenligt även Sverigmästerskapet i blixt som denna gång samlade hela 142 deltagare för 11 ronder. Betänketiden är här 3 minuter plus 2 sekunder i tilläg per drag, per spelare och parti. Det blev nu väldigt jämnt i toppen med alla de tre främsta på 9 poäng av 11. SM-titeln gick till GM Erik Blomqvist före IM Michael Wiedenkeller och IM Patrik Lyrberg.

ÖSS-spelaren Bo Sundell deltog i veteranernas lag-VM i Dresden. I den yngre klassen, 50+, ingick Sundell i Sweden north tillsammans med Rickard Engman, Umeå, Peter Olsson. Örnsköldsvik och Urban Eriksson, Fagersta. Laget kom på plats 29 av 67 lag. Guldet gick till USA medan Sveriges andra lag, Sweden south, kom på 27:e plats. I den andra klassen, 65+, segrade storfavoriterna Ryssland med kändisar som Sveshnikov och Balasjov i laget. På åttonde plats kom Sverige 1 med bland andra Sundsvalls tävlingsflitige Nils-Åke Malmdin i laget.

Säsongens Grand Prixserie drar igång med Cellavision Chess Cup som spelas i Lund den första helgen i augusti. 131 spelare är i dagsläget anmälda till turneringen, varav 16 stormästare, och högst rankade av dessa är Sverigeettan GM Nils Grandelius och den lettiske legendaren och fjolårsvinnaren GM Alexei Shirov som redan i början av 1990-talet tillhörde den yppersta världseliten.

Bo Wik

bowik@bredband.net