Sara Strömberg: Höstig i själen? Kanske borde du söka livets mening med Carl-Einar Häckner och Anders Lundin

Ser och känner ni? Höstmörkret håller på att sänka sig över oss. Renfanorna knäböjer i dikeskanterna, doften av järn. Frosten. Denna hatkärlek till en årstid. Vänjer mig aldrig, trots att själen är hälften västerbottnisk, hälften jämtländsk tror jag mig vara lite allergisk mot vinterns början.

Hur som helst – någon kulturskymning är det inte tal om i länet än så länge. För den som vill går det att värma sig med kultur varje dag den här veckan. För den som måste välja? Personligen har jag en förkärlek för konserter i americanagenren – två besök från USA får vi – och för de där föreställningarna som snuddar vid det vi alla funderar på, de eviga frågorna om livets mening.

Som trollkarlen, musikern och komikern Carl-Einar Häckner och hans "En isbjörnssaga".

"Jag vill undersöka det som är det viktigaste, det finaste, det som gör oss till människor. Om att bli rånad på en bit av sitt liv. Om våra svarta hål. Om skrattet som ventil i en egen komedi för att släppa fram artisten", säger han i ett pressmeddelande.

Den kvällen är nedskriven i min kalender sedan länge.

Eller programledaren Anders Lundins "Expedition Livet" där han försöker sätta "ord, ackord och melodier till sådant som rullar förbi utanför och inuti huvudet när man tittar ut genom ett tågfönster."

"Den röda tråden är nog din, min och alla människors vandring på jorden", hälsar han i ett pressmeddelande.

Händer i veckan (ett urval)

Måndag 8 oktober:

*Krokoms kulturvecka är igång. Bara under måndagen händer massor, till exempel "Melodier på piano" - nyskriven musik av Johan Ederfors som framträder med basisten Lars Ericsson i Offerdals kyrka.

Tisdag 9 oktober:

*Jazz i Jemtland firar som bekant 50 år i år och det firar föreningen i dagarna fem – både på Jamtli och Storsjöteatern.

*Anders Lundin och kontrabasisten Jonas Olofsson kommer till Orrgården i Oviken med föreställningen "Expedition Livet", som Lundin liknar vid ett sommarprat i P1. Duon besöker sedan Strömsunds kulturcafé på Saga på onsdag 10/10, Kaxås bygdegård 11/10, Ånge gård i Mårdsjön 12/10, Zenit i Rissna 13/10 och Norsgården i Rätan 14/10.

*Pianisten Stephani Wendt och violinisten Bengt-Eric Norlén spelar "Musik från två världsdelar" i Laxsjö kyrka . Sedan åker de vidare till Vigge bygdegård 12/10, Ytterhogdals kyrka 13/10 och Stockesalen på Frösön 14/10.

*Blueskväll med Bottleneck John & Friends på Gamla Lanthandeln i Krokom.

Onsdag 10 oktober:

*Västerbottenteatern kommer till länet med "Glupahungern" en berättarföreställning som "rör sig mellan saga och verklighet i ett mystiskt skogslandskap i norra delen av vårt land." I huvudrollen som Ingrid ses Ellenor Lindgren. Första Jämtlandsstoppet sker denna dag på Knutpunkten i Föllinge. Dagen efter kommer pjäsen till Duveds föreningshus.

Torsdag 11 oktober

*Carl-Einar Häckner är ute på en stor Sverigeturné med föreställningen "En isbjörnssaga" som nu kommer till Storsjöteatern.

*John Edwin –original songs – live på Gamla Tingshuset.

Lördag 13 oktober

*Multiinstrumentalisten från Oklahoma Levi Parham ger countrysoul med blues botten på Jazzköket i Östersund. Senaste plattan heter "It's all good".

*Kvinnlig musikhistoria med fokus på bluesens och rockens pionjärer blir det när Violet Green kommer till bland annat Vaplan. Läs intervju här intill.

Söndag 14 oktober

*Seattlebaserade folksinger/songwritern Damien Jurado har gett ut albumet, "The horizon just laughed". Nu sladdar han in på Storsjöteaterns studioscen för att möta länets americanapublik. Som support tar Damien med sig svenske vännen med artistnamnet I'm Kingfisher, rosad singer-songwriter.