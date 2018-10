Sara Strömberg: Finns det liv som är ytligare än andras?

Händer i veckan – kulturredaktören väljer

De kan vara uttalade eller osagda, lågmälda eller utfläkta, men är alltid mångfasetterade och som bäst när de lyckas lägga sig i sprickan mellan konst och liv. De hudnära, modiga berättelserna, når oss denna vecka.

Tisdag 23 oktober kommer folkkäre skådespelaren Leif Andrée till Storsjöteatern med sin föreställning "Leif" – av, om och med honom själv. Här skildrar han sin klassresa, från ett våldsamt missbrukarhem i Stockholm, via de kreativa nycklarna som till slut ledde honom till en framgångsrik karriär på de största scenerna. Musik av Susanna Risberg.

Lika mytomspunnen som hyllad är artisten John Holm som slog igenom stort på 1970-talet, men försvann i skuggan efter en inställd turné. I intervjuer har han berättat om hur han förlorade kompassen i livet. Trots det är han fortfarande en stor inspirationskälla för många framgångsrika svenska musiker och musikälskare har fortsatt att lyssna på hans poetiska texter i låtar som "Maria många mil och år från här" och "Ett enskilt rum på Sabbatsberg". Det är inte svårt att förstå varför. Hans säregna, spruckna röst är nästan hypnotiserande. Lyssna bara på nyutgivna duetten "Det är vi tillsammans" med Per Gessle. Det är omöjligt att inte stanna upp när John Holms röst kommer in. De som missade en sällsynt spelning på Yran för några år sedan får nu en ny chans när han ger en konsert på Storsjöteatern onsdag 24 oktober.

Pernilla Wahlgren har till skillnad mot John Holm befunnit sig i rampljuset hela sitt liv. Gör det hennes berättelse mer banal? Många anser det, kanske för att det verkar finnas ett slags självnärande bekräftelsebehov i kändisskapet. Men finns det liv som är ytligare än andras – egentligen?

Jag tror att hon är på väg mot en Lill-Babs-status. I "Kort, glad och tacksam" närmar hon sig sitt liv med hjälp av en stor dos självironi och sarkasm enligt egen utsago. Kanske går det inte att göra showen på något annat sätt än med humor, just nu. På OSD torsdag, 25 oktober.

Som kroppsaktivist har hon 154 0000 följare på Instagram, nyligen gett ut boken "Kring denna kropp" och medverkar också i Mia Skäringer Lazars tv-serie "Kroppshets". Men Stina Wollter har ännu fler grenar och musiken är en av dem. På lördag 27 oktober kommer hon till Östersund och Verket där hon gör en exklusiv spelning med skivan "Garden songs" i botten, en samling sånger om olika skeden och händelser i livet. Livet, döden och vardagen där emellan.

Det här händer också i veckan:

25 oktober: Jens Comén, Linda Forss och Janne Hemmingson ger folkmusikaliska berättarföreställningen "Berg och bottnar" i Ocke bygdegård.

26 oktober:

*Tidigare LT-medarbetaren Jan Andersson släpper fotoboken "Underbart är kort" på Bilprovningen.

*Hiphop-gruppen Tjuvjakt spelar på OSD. Olle Grafström, Arvid Lundquist, Kid Eriksson, Jesper Swärd och Fredrik "Woodz" Eriksson släppte albumet "Okokokokokokok" i år.

27 oktober:

*Unga kulturtalanger i rampljuset. Det är dags för deltävling i talangtävlingen Spotlight i Krokomshallen.

*Östersunds bluesfestival med framträdanden av Shawn Holt & The Teardrops, Will Wilde, Joakim Tinderholt, Jimmy Zavala, Erika Baier & The Business, Julie Rhodes, Slidin Slim, Micke Mojjo & The Bedroom Snakes och Big Rob Blues Quartet. Storsjöteatern.

*Py Bäckman sjunger med Ström-Alanäs projektkör i Ströms kyrka.

28 oktober: Nordcirkus ger familjeföreställningen "Victors vidunderliga värld" på Storsjöteatern.