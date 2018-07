Recension: Thåström vet att han har publiken på sin sida

"Jag såg The Clash på Stora hotellet i Örebro – sedan blev det aldrig bättre än så" sjunger Thåström i "Kort biografi med litet testamente". Av all musik 61-åringen har släppt ifrån sig under sin över 40 år långa artistkarriär är den låten bland de bästa han har skrivit – vad annat är att vänta med en sådan textrad?

Den här kvällen på Storsjöyran kommer den låten redan som nummer tre. Det är en låt som griper tag i publiken och ger Thåström den uppmärksamhet han så väl förtjänar.

"Wooo! Varsågoda!" ropar han till publiken efter att låten är slut – han vet själv hur bra låten är och att han har publiken på sin sida.

Thåströms senast album, hans tionde som soloartist, heter "Centralmassivet". Det är en passande titel, då musiken från den till stor del kan beskrivas som en massiv ljudvägg. Men Thåström visar också upp en mer avskalad sida av sig själv, i låtar som nämnda "Kort biografi med litet testamente", "Ingen sjunger blues som Jeffery Lee Pierce", "Sönder boulevard" och "Om Black Jim". I dessa nummer berör han allra mest.

Vi får även riktigt vassa versioner av Imperietklassikerna "Jag är en idiot" och "Alla vill till himlen".

Thåström såg The Clash på Stora hotellet i Örebro – och han visste vad han skulle göra av det.

Recension

Betyg: 4

Artist: Thåström

Scen: Stortorget

Dag: Fredag