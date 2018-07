Recension: Sarah Klangs röst för arvet av dåtiden in i nutiden

Till tonerna av Beach Boys "God only knows" kliver Sarah Klang och hennes sex man stora band på scenen. Det är ett alldeles lysande val som introlåt. Låten gavs ut 1966 och finns med på bandets ikoniska skiva "Pet Sounds". Det är lätt att placera Sarah Klang och hennes musik i den tidsåldern.

Det 25-åriga stjärnskottet från Göteborg har en röst som kan jämföras med klassiska sångerskor som Nancy Sinatra, Dolly Parton och Dusty Springfield och hur de lät på 60-talet – men hon för deras arv vidare in i vår tidsålder. När Sarah Klang tar ton griper hennes röst tag i lyssnaren på ett sätt som inte många svenska sångerskor har förmåga till. Emellanåt river hennes röstresurser ner spontana applåder bland publiken i en tyvärr bara halvfull Badhusparken.

Sarah Klang verkar nöjd med publiktillströmningen och tackar flera gånger ödmjukt dem som har kommit för att lyssna. Men den här konserten hade tjänat på att ligga senare på kvällen, och med en större publik i parken. Då hade detta kunnat bli fantastiskt. Nu är det "bara" bra. Allra bäst är det i "Strangers", starkaste låten på debutalbumet "Love in the milky way", "Bluebird", och framför allt "Demons".

I den sistnämnda kommer Sarah Klangs fantastiska röst helt till sin rätta.

Recension

Betyg: 3

Artist: Sarah Klang

Scen: Badhusparken

Dag: Lördag