Recension: Rolandz lockade över 600 till Dundermarknadens fredagskväll

Rolandz håller ett galet högt tempo redan från start. Man kan inte ana att det är andra spelningen på sommarturnén, Fuldanstour 2018. Allt sitter inte helt perfekt ännu, men det märks att gänget fått repa ordentligt. Robert Gustafsson lämnar inget åt slumpen. Rolandz egna och andras danslåtar avlöser varandra och jag som trodde att folk skulle dansa. Jag ser några ungdomar som tar en sväng om och två medelålders par buggar under någon låt, men inte mer än så. Detta är en konsert, inte en danstillställning. Det dyker upp en discorökare, ”De e kanon” som får mig att le, riktigt kul för här får musikerna visa vad de går för. Roland tar in publiken på bästa sätt när han far från ena till andra sidan av scenen. Han försvinner ut i kulisserna. In kommer Tony Rickardsson i Robert Gustafssons tolkning. Nu blir det kul på riktigt. ”Jag är inte bitter” är låten som följer.

Det hade varit kul med mer spontan publikkontakt och lokala kopplingar. Roland/Robert glömmer eller lämnar det faktum därhän att upphovsmannen, till ”Jag hör hur dom ligger med varandra i våningen ovanför”, Kjell Höglund faktiskt växte upp i Rossön och Strömsund. Publiken sjunger glatt med och här lyfter konserten ännu ett snäpp. Publiken är med på det mesta men en del suckar över lite slitna oneliners och trötta skämt. Jag vet att du kan bättre Robert. Rensa bort det gamla och var mera spontan i din humor, det tjänar föreställningen på. För ju längre tiden går desto mer känns det som en föreställning än som en konsert. Det dyker upp lite konfetti och pyrotekniska effekter mot slutet och det piggar alltid upp. Ljudet är en smula kallt och hårt, vilket är lite trist för anläggningen har helt klart möjlighet att låta bättre. Mer tryck i basen hade varit gött, det blir mer dansant då.

Det är inte förrän introt till ”Jajamen” drar igång som publiken rycks med ordentligt. Med Rolandz egen version av Jerry Williams ”I can jive” visar gänget på scen att det finns spelglädje bakom de inövade poserna, nu är det riktigt bra. Sista låten ut blir en repris av ”Fuldans”. De som kom sent till konserten är nog särskilt tacksamma för det.

Recension // Musik

Rolandz: Fuldanstour 2018

(Dundermarknaden, Strömsund, fredag)