Recension: Jill Johnson & Vänner – det glimmar till men något saknas

Mellansnack, vad är det? Jill Johnson börjar med att snacka med publiken och det skapar omedelbart en folklig stämning. Hon skulle med lätthet kunna leda vilken allsång på Skansen som helst.

Både i början och slutet av konserten står hon själv i centrum med sitt grymt tighta band. Vi får höra låtar som " Better than me" och "White lightning" – och en kul historia till den sistnämnda – titeln betyder nämligen hembränt i USA. Personligen tycker jag att lite skitigare låtval som "We can sleep it off" (från senaste plattan "Rodeo"), där hon får utmana och sticka ut lite mer, passar henne bättre. Eller när hon är drabbande i balladerna "This is your last song" och Tommy Nilsson-covern "Open your heart"

Efter ett tag får hon sällskap på scenen. Artisterna Anna Bergendahl, Erik Lundin, Maxida Märak, Magnus Carlson och Joel Alme trillar upp en efter en.

Anna Bergendahl, som vann Melodifestivalen för åtta år sedan, imponerar med sin starka röst som matchar Jill Johnsons mycket bra. I "Jills veranda"-låtarna har vi annars fått vänja oss vid att Johnsons fenomenala röst helt naturligt ofta överröstar sina duettpartners.

Störst kemi är det mellan Jill Johnson och Magnus Carlson. Deras bossanova-version av "Going down to the river", som vanligtvis Doug Seegers är en del av, är riktigt spänstig och i det mötet glimmar det till av något som jag inte riktigt ser i de andra.

Jag hade verkligen sett fram emot konceptet med gästande vänner à la "Jills veranda" och idén funkar absolut, men skulle ha kunnat utvecklas till ren magi efter ytterligare några varv vid spånarbordet. Framför allt saknar jag blickarna som möts, de små samtalen, överraskningarna. Men kanske räckte inte tiden till. Låt det bli ett stående inslag på Yran, olika artister med sina vänner varje år, och gör ett nytt försök.

Jill Johnson avslutar med en hyllning till bortgångna Lill-Babs, Jerry Williams och Avicii genom en tolkning av Vince Gills "Go rest high on that mountain". Ett fint avslut.

Recension

Betyg: 3

Artist: Jill Johnson

Scen: Stortorget

Dag: Fredag