Intensivt arbete mot nyckfulla lågor innanför avspärrningarna - Brandman: "Jag har inte sovit sedan klockan åtta i går morse"

– Jag har inte sovit sedan klockan åtta i går morse. Man börjar bli mör, berättar biträdande räddningschef Anders Johansson.

Nej, ingen behöver tvivla på att räddningstjänsten gör sitt yttersta för att bekämpa bränderna i länet. Men det sliter på krafterna. Och när det under måndagen också utbröt en kraftig brand vid McDonalds i Lillänge så prövades resurserna rejält.

– Det behövde vi inte kan jag säga. Det är precis så att vi inte går på knäna, säger Anders Johansson.

Under tisdagen hängde LT på räddningstjänsten innanför avspärrningarna i Pålgård, bara några hundra meter från lågorna. Ett hårt arbete under söndagsnatten hade gett räddningstjänsten ett bra utgångsläge under måndagen. Men med temperaturer på över 30 grader så spred sig lågorna igen.

– Det är väldigt tufft. I dagsläget har vi inte kontroll på branden. Det krävs inte mycket blåst för att det ska sprida sig fort.

Branden i Ragunda kommun pågår på flera platser inom en mils omkrets – på många håll i eländig terräng.

– Vi tar oss fram men får göra det på fot på många ställen, säger Anders Johansson, som själv inte hade sovit på ett dygn.

– Nu verkar det som om vi ska söderut och jobba, men jag måste sova innan jag kan köra bil.