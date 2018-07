– Vi riktar in styrkorna mor Ragunda i nuläget, berättar Sven-Erik Svensson vid Räddningstjänsten Jämtland. Under morgonen kommer vi att få tillgång till två helikoptrar vilket kommer att underlätta arbetet stort. Vi har under natten även fått assistans från Fjällräddningen vid branden på Stuguberget.

– Det har varit mycket nu under de senaste dagarna, berättar Sven-Erik Svensson. Men vi hoppas få kontroll på bränderna i Ragunda under förmiddagen.