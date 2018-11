Premiär för ÖFK:s och Glada Hudik-teaterns musikal

Östersunds FK och Glada Hudik-teatern tar med publiken på en resa som beskrivs som en skruvad och något skarvad historielektion. "Från vikingatidens plundringståg via osannolika släktkrönikor och musikaliska resor genom Sverige", skriver de i ett pressmeddelande.

Östersunds FK har jobbat med sin framgångsrika kultursatsning sedan 2013 som ett sätt att stärka truppen. När tränaren Graham Potter lämnade ÖFK lämnade han också ett stort hål i kulturarbetet. Både han och hans son Charlie hade till exempel roller i musikalen som fick ändras efter familjens flytt.

"My life is based on a true story" spelas två gånger under samma kväll på Storsjöteatern i Östersund, onsdag 21 november.

Allt överskott går till välgörenhet.