Peo samlade 25 år av dikter till debuten "Markörerna"

Det var i samband med en flytt som han hittade fler och fler av dem i sina anteckningsböcker. Mellan upplevelseberättelser från fjällturer fanns de där, dikter och poetiska fragment. Vissa kom han ihåg, andra inte alls.

– Jag ville göra något av allt jag hade, säger Peo Eriksson.

Tanken på en diktsamling föddes. Han visste från början hur han ville att den skulle kännas i handen. Inte för tung, så att man kan ligga på rygg och läsa utan besvär. Att göra hela boken själv från start till mål lockade.

Till vardags är Peo Eriksson naturinformatör på Länsstyrelsen i Jämtland. Han gör broschyrer och skyltar, skriver och fotar för webben. Han är också aktiv i omställningsrörelsen som anser att vi byggt vårt nuvarande samhälle med hjälp av billig fossil energi och behöver omforma vårt sätt att leva för att klara klimatförändringarna. I Valla på Frösön där han bor har han varit med och startat Tillsammans-odlingen intill Änge gård.

I ryggsäcken har han alltid med sig en anteckningsbok, på senare år har svarta vaxduksböcker med röda kanter avlöst varandra. Det är där dikterna blir till, ofta direkt på plats i naturen.

"SschHhHhhHHh!

Hur stormen drar

i hagens kjolgranar

Hur grenar frigörs

upplegans tyngd

dansande dervischer

plötsligt varseblivna

sin tyngdlöshet"

Mer sällan blir dikterna till hemma vid skrivbordet, då krävs en inspirationskälla. Han skriver reportage och krönikor också, men poesin bygger mer på lust. Det var under småbarnsåren – sonen är 15 nu– som poesin flyttade in hos honom, både som läsare och skrivare. Det korta formatet passade in i tillvaron.

– Det var då min lyrikhylla började svälla ut.

För att 25 år av dikter och poetiska fragment ska bli en bok krävs en redaktör, och det var han själv.

– Jag la ut allt på hela hallgolvet för att sortera det. Resultatet är inte kronologiskt, men det följer någon slags livslinje, det är det närmaste jag kommer för att beskriva det.

Sorteringen var det svåraste av allt, men bearbetningen till en helhet gjorde också att han fick syn på sig själv på ett nytt sätt:

– Jag upptäckte att jag i flera dikter sökte mig upp på höjder, letade efter utsikt, efter fri sikt.

Han kom fram till att det handlade om det han kallar för markörer, som också fått ge diktsamlingen sitt namn. Markörerna är det som ger en riktning i livet. Det kan vara en livsavgörande händelse:

– Det kan vara händelser i livet som varit starka. När min son föddes är det tydligaste exemplet.

Ett annat exempel är semester, då är det tvärstopp i allt annat, det ger tid att fundera, att leta nya vägar.

– Naturen, fjällen och bergen har varit bra för mig, där har jag kommit bort från stress. Det har varit något att ty sig till.

Men en markör kan också vara en människa:

– Jag höjer blicken och ser vad som finns runt om mig, vilka fyrar är det som lyser nu. Förebilderna behöver inte vara stora världsledare, det kan handla om någon i min närhet, någon som gjort avtryck i mitt liv.

Dikterna innehåller vardagskvällar där naturkatastrofer möter extra makaroner till lunchlådan. Här finns bostadsrätter och kärleksmöten, en mobil som värker av oskickade mess, ångesten av måsten och borden och viljan att verkligen bli sedd, men också en plötslig humor:

"Plötsligt såg jag de i skymningen mörka siluetterna

av fjällen. Sakta kom de närmare och närmare, tills

de helt omringade mig.

Då ringde jag fjällräddningen."

Peo Eriksson fotograferar också och har ställt ut sina bilder på Järpens kulturhus och Frösövallen bland annat. Genom boken går en linje av svartvita bilder, bearbetningar av hans egna foton med motiv från naturen. Bilderna ackompanjeras av kortare, mer ordstävsliknande texter som: "Det som inte är, talar också till mig" där en gråsliten brädvägg utgör bakgrund.

Omslaget till "Markörerna" är en bild som han tagit från Stenhyddan, med utsikt över Västfjället där färger och kontraster är förstärkta, upphöjda.

– Bilden heter Fjällfyren, säger han.

Till vänster i bild finns en antenn som tar emot och sänder ut budskap.

Högt uppe på en höjd, med fri sikt.

Fakta // Peo Eriksson

Ålder: 53 år

Bor: Kommer från Säter, Dalarna. Flyttade till Östersund och Jämtland för 20 år sedan, bor nu på Frösön

Familj: En son på 15 år.

Favoritpoeter: Tomas Tranströmers lyrik och Mats Söderlunds tidiga diktsamlingar.

Har precis läst ut: Johannes Anyurus "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar" - otäck men bra och mycket tänkvärd.