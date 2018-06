Vid skolan pågår just nu byggnadsarbeten. Under måndagen märkte personal vid bygget att någon gått in genom ett fönster under den gångna helgen.

Borta var också en verktygsväska med handverktyg som funnits inne i lokalerna.

Polisen har varit på plats och säkrat bland annat fingeravtryck och skoavtryck efter den eller dem som olovligt varit inne i lokalerna.