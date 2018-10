Utsliten vårdpersonal larmar om flera avvikelser: "Patientsäkerheten blir hotad"

Länstidningen träffar sju medarbetare på kirurgkliniken, fem sjuksköterskor och två undersköterskor, under en dag som kan beskrivas som ganska typisk för deras arbetssituation.

– I dag är ett väldigt bra exempel på att visa hur hemskt vi kan ha det. Inga raster, dödsfall på avdelningen, svår intensivvård där vi får behandla i behandlingsrummet, en student får stå och hantera en omvårdnadsåtgärd för att det ska vara ett par händer till, för det finns inte personal. Det är så många avvikelser i dag. Insulin två timmar för sent, inga blodsockerkontroller blev tagna i morse, fel patient åkte ner på röntgen eftersom det blev en miss i kommunikationen, säger Lina Larsson, sjuksköterska.

Medarbetarna på kliniken hymlar inte – vården som bedrivs under dessa förutsättningar är inte säker för patienterna.

– Vi har pratat om det att allmänheten måste få veta vad det är för vård vi bedriver i Sverige, säger Tilda Norberg.

Personalen på kliniken sätter stor vikt vid att vara ärliga och berätta hur deras arbetsförhållanden ser ut – och hur det är ställt med patientsäkerheten.

– Vi har ansvar för människors liv. Det är på oss det hänger. Om vi inte är skärpta nog skulle vi kunna ta liv också. Vi stångar oss blodiga och gör allt vi kan för att förändra vår arbetsmiljö, men det händer ingenting. Det kan jag tycka är upprörande att våra chefer nästan är livrädda att vi ska klanka ner på vår arbetssituation och säga som det är. Då menar de att ingen vill komma hit och börja jobba. Men ska vi lura folk och de dem falska premisser? Då får vi dåligt rykte på det. Det är bättre att folk är informerade att här har vi massor att jobba på, men det är ett jätteroligt jobb. Det är av välvilja vi säger vad vi ser håller på att hända och att vi vill ha en förändring, säger Marielle Nordström, sjuksköterska.

Personalen beskriver en tillvaro när man som anställd fullständigt går på knäna, allt för att inte sätta sina kollegor i en ännu värre sits. Att ta på sig arbetspass när man egentligen har en ledig dag, eller att jobba dubbla pass, hör inte till ovanligheterna.

– Man går och jobbar när man har feber, när man är förkyld, fast man inte har sovit på hela natten – för att man vet vilket helsike man sätter sina kollegor i om man inte kommer. I måndags var sex personer sjuka, det är inte normalt på en arbetsplats. Men det grundar sig i att vi inte orkar. Det är flera som har sjukskrivit sig och inte kommer tillbaka, för att de inte längre orkar. Vi känner att vi är lite desperata. Vi vill att det ska funka, för det är ett otroligt roligt jobb, säger Marielle Nordström.

När Länstidningen träffar personalgruppen har Amanda Iller, undersköterska, tagit på sig att jobba dubbelpass till den kommande helgen.

– Det fattades elva undersköterskepass nu för helgen som kommer. Jag har tagit på mig för tredje gången den här månaden att jobba dubbelpass. På lördag börjar jag 06.45 och jobbar till 21.30. Då får jag dubbel betalning på sju av de timmarna. Jag har säkert fått upp lönen ganska många tusenlappar på nästa lön för att jag har jobbat så mycket den här månaden. Jag vet att det är säkert tre undersköterskor till på den här avdelningen som också har gjort så och säkert flera uppe på den andra avdelningen. Då kan man räkna ut ganska fort att de pengarna är flera heltidslöner varje månad, och vi sliter ut oss. Jag tackar inte ja till dubbelpass för pengarnas skull, jag gör det för att den andra undersköterskan inte ska behöva vara ensam på hela avdelningen, säger Amanda Iller.

Trots att personalen jobbar mer än vad som är lämpligt och springer så fort de kan för att hinna med sina arbetsuppgifter upplever de ändå inte att de hinner med att bedriva den vård som patienterna förtjänar. Detta upptäcker också patienterna berättar Cecilia Silverplats, undersköterska.

– Jag besvarade ett larm i dag, kom in och presenterade mig och berättade att jag är undersköterska. Patienten svarade "förlåt att jag stör, men kan jag få smärtlindring". "Varför ber du om ursäkt?" frågade jag, "därför att jag ser hur ni springer", svarade patienten. Om det kommer in en patient som ligger i livets slutskede ska jag som undersköterska, eller sjuksköterska, ha tiden att gå in och fråga hur patienten mår och om jag kan göra någonting. Men det finns inte ens en gång tid att hålla en patients hand eller vända en kudde, säger Cecilia Silverplats.

När Länstidningen träffar personalgruppen tar de upp flera exempel på hur bedrövlig deras arbetssituation kan se ut. Det är inte så att de anställda saknar tänkbara lösningar på problemen. En sådan, som de tror mycket på, är att jobba 80 procent men att göra det till 100-procentig lön.

– Regionen vågar inte satsa sig ur krisen, de har aldrig gjort det. De släcker bara eldar och det kostar mer i slutändan än att våga satsa på sin personal och se till att folk stannar kvar. Jag tror att man skulle vinna mycket på att jobba 80 procent och få 100 procents lön. För det första hinner man återhämta sig. Arbetsgivaren skulle kunna rekrytera fler, för jag tror att det skulle vara av intresse. Det skulle säkert minska sjukskrivningarna också. Det kostar så mycket pengar med alla som går in i väggen för att man inte hinner återhämta sig, säger Michaela Groth, sjuksköterska.

Problemet är enligt personalgruppen att ingen lyssnar på när de kommer med förslag på hur deras arbetssituation ska kunna bli bättre.

– Det tas beslut ovanför våra huvuden. Nu har de anlitat någon "controller". Vi kan lätt berätta vad problemet är, med vår arbetsmiljö, våra scheman. Lyssna på vad vi säger, vi som är i det här, och fråga inte andra. Det är det som är så frustrerande tycker jag, att andra som inte ens är här ska komma in och säga hur vi har det. Någon gång måste man kunna ta beslut fort och sätta in akuta åtgärder, som att folk får jobba 80 procent på 100-procentig lön. Man skulle kunna sätta in det nästa schemaperiod. Men man måste sluta ha alla dessa utredningar om hur vi har det, säger Marielle Nordström.

– För mig känns det som att vi bara är namn på ett papper eller robotar. Jag jobbar 100 procent, jag går treskift, jag har barn. Hur kul är det då att få ett samtal på sin enda lediga dag med frågan "hej, kan du komma och jobba?". Vi är individer, vi går inte på bensin eller diesel, säger Cecilia Silverplats.

Jessika Hallgren, sjuksköterska, har sagt upp sig och jobbar sin sista vecka när Länstidningen besöker kliniken. Hon har jobbat länge och tydligt märkt av hur arbetssituationen har blivit sämre under de åren hon har jobbat.

– Tidigare fanns det alltid erfarna på alla pass. Man lade scheman och styrde om så att det alltid var både nya och erfarna. Nu är man glad om det finns ett namn på papperet, så att det finns folk som jobbar. Oftast fattas det någon. I stället för att göra det till en attraktiv arbetsplats med kanske lite mer återhämtning, lite högre löner, lite mer folk på golvet, så vi får en stabil personalgrupp som mår bra och vill vara kvar, försämras villkoren så ännu fler får nog. Jag blir så arg. I Sverige i dag ska man kunna orka jobba heltid, om man inte har en funktionsnedsättning som gör att man inte kan det. Vi ska inte behöva gå ner i tid för att orka med vårt jobb.