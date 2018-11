Utredning pågår om sexistisk jargong hos Östersundshems vd - "Ingen har blivit utsatt för verbala påhopp"

Enligt de uppgifter som facket lämnat till ledningen ska vd Johannes Merbom ha gett uttryck för en sexistiskt jargong och nedlåtande kvinnosyn. När uppgifterna kommit till ledningens kännedom så startades en utredning med hjälp av företagshälsovården.

– Det är medarbetare som gått till facket Unionen och anmält att de upplevt obehag när vd haft en sexistisk jargong, säger Unto Järvirova, som är styrelseordförande i Östersundshem. Jag reagerade då direkt och vi hade en diskussion om hur vi nu ska agera. Vi bestämde då att beställa en utredning via företagshälsovården, säger Unto Järvirova.

* I vilket sammanhang ska de här uttalandena ha gjorts?

– Det har varit i grupp, någon som överhört och vid nåt möte, säger Unto Järvirova. Vi ska också vara tydliga att det är en sexistisk jargong som är anmäld, det är inte någon som blivit utsatt för några verbala påhopp. Då vill vi säkerställa med utredningen vad det är som har hänt, säger Unto Järvirova.

* Kan man rent objektivt säga vad en sexistisk jargong är?

– Jag säger alltid att om någon upplevt något, så har den upplevt något, säger Unto Järvirova. Det kan man aldrig ta ifrån dem. Sen kan mottagaren beroende på vem mottagaren är uppleva det på olika sätt, säger Unto Järvirova.

– Från Östersunds kommuns sida och från mig som styrelseordförande så är det nolltolerans på den här typen av jargong oavsett på vilken nivå i organisationen man befinner sig, säger Unto Järvirova.

Vd:n själv vill inte lämna några kommentarer om händelserna i nuläget:

– Jag har inga kommentarer innan utredningen är klar, säger Johannes Merbom.