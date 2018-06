Tusentals lockades till Jamtlis nationaldagsfirande

Jamtli brukar av tradition alltid ha det tyngsta nationaldagsprogrammet i länet, så även i år. På stora scen var det Patrik Jemteborn som höll i firandet och där hyllades bland annats länets idrottstjärnor, med bland annat skidskytten och OS-guldmedaljören Hanna Öberg i spetsen. Det blev också samisk musikunderhållning av Anna Kråik och tal av landshövdingen Jöran Hägglund.

Huvudtalare på nationaldagen var Jan Eliasson – tidigare biträdande generalsekreterare i FN, som hade rest upp med flyg från Stockholm samma dag.

En hel del föreningar fanns också representerade på Jamtli under dagen och bjöd in till olika pröva på-aktiviteter. Och så gick det att gifta sig på drop in.

Några officiella publiksiffror fanns inte att tillgå, men det var ett fullproppat Jamtliområde under stora delar av dagen.