Region JH satte fokus på självmord och hur man kan arbeta förebyggande - "Jämtlands län ligger högt upp i statistiken"

På scenen brann 21 ljus som symboliserade antalet människor i länet som i fjol valde att avsluta sina liv.

– Varje gång det händer har det brustit. Jämtlands län ligger högt upp i statistiken och ljusen ska bli färre, där unga och barn är prioriterade, säger Ann-Marie Johansson, (S) regionråd som inledde årets konferens som arrangerades av Region JH tillsammans med länets alla kommuner.

Jan Persson är regional samordnare med uppdrag psykisk hälsa, där suicidprevention ingår.

– Mitt fokus ligger på vuxensidan och handlar om att vara länken mellan nationell nivå och länet. Konkret handlar det om kunskapsspridning, som att anordna konferenser som den här och utbildningar. Målgruppen är alltifrån skolor till Jägarförbundet, säger han.

Jämtlands län ligger på plats två i landet när det när det gäller säkra fullbordade självmord.

– Vi har tyvärr inget bra svar på varför det skiljer sig så oerhört mycket åt mellan exempelvis Jämtlands län och grannlänet Västerbotten, säger Jan Persson.

Självmord är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

– Sett till en femårsperiod har 120 personer i Jämtlands län känt att självmord varit den enda utvägen. Varje person berör ytterligare 60 personer, familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Det handlar om att över 7000 personer påverkats, säger Jan Persson som ser att arbetet handlar mycket om att på bästa tänkbara sätt jobba förebyggande bland de unga.

– Vi måste göra mer och bättre redan i skolan, för om vi inte får stopp på ohälsa tidigt kommer inte antalet självmord heller minska. 2017 låg vi procentuellt som andra län i den dystra statistiken, säger han.

Suicid Zero är en ideell organisation med syfte att öka kunskapen och bilda opinion kring självmord. De vill lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Alfred Skogberg är generalsekreterare i organisationen och hans engagemang grundar sig i att en av hans nära vänner tog sitt liv. Suicid Zero arbetar på flera fronter, via facebook, volontärer, ambassadörer och utbildningar.

Alfred Skogberg underströk betydelsen av att prata om känslor, inte minst bland män.

– Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger. 1500 människor tar sitt liv varje år och 15 000 försöker. Det finns så många myter om självmord som att det inte går att hindra någon som har bestämt sig för att ta sitt liv. Vi ska lägga oss i om någon mår dåligt men på ett artigt sätt. Det handlar om medmänsklighet, säger han.