Regeringens krispaket till lantbrukare sågas: "Det är inga pengar alls"

Under måndagen kallade regeringen till presskonferens på Rosenbad med anledning av torkan. Där presenterade landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) ett krispaket till Sveriges lantbrukare.

Totalt avsätts 1,2 miljarder kronor under 2018 och 2019. Av dessa pengar ska 400 miljoner kronor betalas ut senast i december 2018, därefter betalas 760 miljoner ut under 2019.

Regeringen aviserade också om sänkta slakteriavgifter under 2018 med totalt 60 miljoner kronor.

"Med regeringens nationella krispaket ger vi lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation", sa landsbygdsministern under presskonferensen.

Hur pass mycket pengarna hjälper? Inte mycket om du frågar kött- och mjölkbönder i länet. Agnes Jörgensen, köttbonde i Slåtte i Alsen och ledamot i LRF:s länsstyrelse, säger så här om regeringens besked:

– Givetvis är vi tacksam för allt stöd. Samtidigt beräknas förlusterna på grund av torkan landa på upp emot tio miljarder kronor, säger hon.

Agnes Jörgensen har 100 köttdjur på gården i Alsen. Genom regeringens krispaket kommer hon att få 375 kronor per ko – totalt lite över 37 000 kronor.

– Lite grann känns det som ett hån. I ett värsta scenario kommer rundbalarna att kosta mellan 1500 och 2000 kronor per styck. Och vi gör av med drygt 35 stycken per vecka. Så 375 kronor per djur är inga pengar som räddar en bonde.

Håkan Nilsson, mjölkbonde i Ås, rynkar även han på pannan åt regeringens krispaket.

– När du hör siffran 1,2 miljarder så kan det ju spontant låta ganska bra. Men bryter du ner det så blir det ju inte några pengar att tala om per djur och företag.

Just nu är den andra skörden fortfarande osäker. Uteblir den så kommer foderpriserna gå upp ännu mer – och precis som Agnes Jörgensen – tycker inte Håkan Nilsson att stödet matchar den utmaning som bönderna står inför.

– Många kommer få problem med likviditeten. Behöver du 500 buntar till vintern och ska betala 1000 kronor per rundbal så blir det en halv miljon kronor. Jag känner inte många bönder som kan slänga upp de pengarna bara sådär.

375 kronor per ko – vad skulle det innebära för dig?

– Ingenting. Högt räknat så skulle jag kanske få ut 40 000 kronor. Viljan är säkert god men jag undrar om regeringen verkligen förstår omfattningen av det här. Att ge 375 konor per ko är inget helhetsgrepp, säger Håkan Nilsson och kommer med ett eget förslag:

– Varför går det inte att ta pengar ur landsbygdsprogrammet nu när det verkligen behövs. Det här är ju en katastrof för enskilda företagare.

En ljusglimt för länets bönder är dock regnet som kom i helgen.

– Här kom det faktiskt 40 millimeter och det har redan tagit lite fart. Nu har jag lagt på konstgödsel och så hoppas vi på mer regn så kanske vi kan få en andra skörd.