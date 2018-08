Östersundsforskare undersöker om det går att förutsäga höghöjdssjuka - studerar klättrare på Mount Everest

- Målet med projektet är att utveckla ett test för att förutsäga hur personer reagerar på hög höjd, säger Erika Schagatay som tidigare i våras besökte Nepal för att jämföra vandrare och klättrare på hög höjd genom en serie tester.

Nyss avslutades den andra delen av studien där Erika och hennes kollegor under en resa tillsammans med amerikanska forskare undersökte mjältens reaktioner vid acklimatisering till hög höjd. Vid vistelse på hög höjd eller fysisk aktivitet är höga halter av röda blodkroppar viktigt för att transportera tillräckligt med syre till olika delar i kroppen. När människan vilar innehåller mjälten ett extra lager med röda blodkroppar som inte används för syretransport, en slags reserv som kan skickas ut i blodet när det behövs.

- Mjälten kan hjälpa till att hålla nivåerna av röda blodkroppar på en optimal nivå, och öka den till exempel när vi arbetar hårt, dyker djupt eller befinner oss på hög höjd, säger Erika Schagatay.

Tidigare har Erika studerat mjältens betydelse för fridykare som dyker till stora djup på ett andetag utan att använda lufttuber. Personer med en stor mjälte som kan sammandras mycket kan fridyka bättre är dem med en liten mjälte. De som vinner i VM i fridykning har mycket större mjälte än de som kommer sist. Precis som fridykning är vistelse på höghöjd en syrefattig historia.

- Nu studerar vi hur viktig mjältens storlek och kontraktionsförmåga är för prestationsförmågan på hög höjd. Under våren gjorde vi mätningar på lab i Katmandu i Nepal. Vi har bland annat sett att toppklättrare som bestiger Mount Everest har större mjältar än vanliga vandrare som håller sig på lägre höjd.

Vad det är som gör att vissa människor tål hög höjd bättre medan andra klarar sig sämre är hittills okänt. Tillsammans med sina kollegor på Mittuniversitetet försöker Erika ta reda på varför vissa personer klarar sig bättre på hög höjd. Mjälten tycks vara väldigt viktig för att förstå hur människor påverkas av att vistas på hög höjd och hur olika individer kan acklimatisera sig på bästa sätt.

Den nya kunskapen skulle enligt Erika Schagatay kunna användas för att i förväg se vilka som är mer känsliga för hög höjd och vilka som klarar sig bättre för att förhindra att folk drabbas av höghöjdssjuka.

- Det handlar inte om fysisk kondition eller kön, utan till stor del om gener. En del känner av höjden redan på 2000 meter över havet, medan andra är helt okej upp till 4000 meters höjd. Självklart kan man träna sig upp till en viss grad, men vissa personer är mer känsliga för hög höjd. Det gäller att ta det lugnt på hög höjd och acklimatisera sig, de som är känsliga måste lägga mer tid på detta för att inte bli sjuka, säger Erika Schagatay.

Analysen av all data från studien har pågått under sommaren och fortsätter under hösten. I november ska resultatet presenteras på en internationell höghöjdskonferens i Nepal.

- Målet är sedan att skriva vetenskapliga artiklar om vad vi kommit fram till och publicera dem, så att andra forskare kan bygga vidare på våra resultat. Sedan har vi flera andra projekt som väntar inom till exempel dykforskningen.

Fakta:

Höghöjdssjuka kan man få när man vistas på hög höjd, på grund av den syrebrist som uppstår när lufttrycket är lägre än normalt.

Kroppen kan inte ta upp lika mycket syre ur den tunna luften, som den gör vid havsytan.

Mild höghöjdssjuka yttrar sig som huvudvärk, yrsel och illamående, och går ofta över om klättraren eller vandraren vilar på samma höjd några dagar. Om personen istället fortsätter kan det leda till allvarlig höghöjdssjuka med hjärnödem eller lungödem, som är livsfarligt.

Det är väldigt individuellt när man får höghöjdssjuka, och viktigt att känsliga personer går upp sakta. En tumregel är att stiga 300 meter per dag.

Acklimatisering kallas resultatet av denna process, då en organisms fysiologiska funktioner anpassas till förändringar i omgivningen. Det som händer på hög höjd är till exempel att man får en större mängd röda blodkroppar i blodet. Människor som under lång tid bor på hög höjd kan få större lungvolym och större mängd röda blodkroppar i blodet, för att kompensera för det minskade syrgastrycket. Människor verkar även få en större mjälte enligt Erika Schagatay och hennes kollegors resultat.