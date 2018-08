Om sex år kan busstorget vara nåt helt annat – kulturhus ska utredas av kommunen

I december 2017 beslutade kommunpolitikerna enhälligt att ge Diös ett så kallat markanvisningsavtal att få utveckla busstorget, Gustav III:s torg.

Fastighetsbolaget presenterade emellertid sina visioner för kommunen redan våren 2016

– Vi ser en kombination av kommersiell verksamhet som hotell, restaurang och nöjen, men kanske inte jättemycket handel, sade Henrik Lundmark, affärsområdeschef på Diös, till LT i april 2016.

Vad menar du med nöje?

– Då tänker jag restauranger, kaféer. Och tänker man hotell kan man också tänka nattklubb. Man kan också tänka sig någon form av kultur naturligtvis, sade Henrik Lundmark.

Nu sätter kommunen ner foten på allvar för sin del av satsningen på busstorget och den 21 augusti föreslås kommundirektören Anders Wennerberg att få i uppdrag att ta fram ett underlag för vad det kan komma att kosta att bygga ett kulturcentrum på platsen.

Kulturhuset i sin helhet beräknas ta emot cirka 50 000 besökare per månad uppdelat på:

• Bibliotek på drygt 8000 kvadratmeter med 30 000 besökare per månad.

• Konserthall på drygt 4000 kvadratmeter med 15 000 besökare per månad.

• Kulturskolan på 1600 kvadratmeter med 4 000 besökare per månad.

"Vidare beräknas det säljas 80 000 biljetter per år, genomföras 250 till 300 konserter per år, 20 utställningar per år samt 70 konferenser/ möten per år. Dessa siffror bygger på erfarenhet från andra kommuner i Sverige, ex Kulturens Hus i Luleå och Spira i Jönköping", noterar tjänstemännen i sitt underlag.

Kommundirektören ska även kunna redovisa delförslag på flytt av nuvarande resecentrum "...för att kunna upprätthålla en god och tillgänglig kollektivtrafik utifrån att Gustaf III torg omvandlas".

Som LT tidigare har berättat har tågstationen pekats ut som det nya navet för det framtida kollektiva resandet med utgångspunkt från Östersund.

"Arbete innebär både samordning och planering för tänkt nytt resecentrum i anslutning till Järnvägsstationen samt dialog kring möjliga lösningar för angöring i centrum".