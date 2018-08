MSB om skyddsrummen: "Aldrig varit tanken att samtliga medborgare ska ha en skyddsplats"

I lördags berättade LT om hur bland andra fastighetsägaren Östersunds kommun har svårt att ekonomiskt klara underhållet av de cirka 200 skyddsrum som kommunen ansvarar för.

Omkring 10 miljoner är en grov uppskattning av kostnaden för kommunen.

– Det är lite tufft att ta hela kostnaden själv för att uppgradera våra skyddsrum som kanske är 50 till 60 år gamla. Man kan tycka att man borde få statlig ersättning för merkostnaderna av att återställa, upprusta och uppgradera. Men det är man ovilliga att göra. Vi får blankt nej av MSB, sa Stefan Nilsson, säkerhetssamordnare på Östersunds kommun.

Här förklarar MSB vad som gäller kring landets 65 000 skyddsrum:

# Hur ser anslaget ut för MSB vad gäller att kontrollera de 65 000 skyddsrum som finns i Sverige? Har de ökat eller minskat genom åren och hur mycket handlar det om i reda pengar per år?

"Skyddsrumsområdet har under en längre tid varit ett nedprioriterat område och ambitionen har gått både upp och ner, till exempel genomfördes under 2011 inga kontroller alls. MSB har de senaste åren tilldelats cirka 14 000 000 kronor per år för skyddsrumsverksamheten, där cirka 5 000 000 har varit ämnat för själva kontrollverksamheten. Inför 2018 tillfördes ytterligare 10 000 000 kronor till verksamheten, med huvudsakligt syfte att utöka antalet kontroller från 1000 till 2000 skyddsrum årligen. Ambitionen är att vi inom några år kommit upp till en nivå där vi 5000 skyddsrum kontrolleras årligen, vilket naturligtvis skulle kräva att ytterligare medel tillförs. Det är dock regeringen som beslutar om ett eventuellt ökat anslag och hur det kommer att bli med detta har MSB idag ingen kännedom om", skriver Fredrik Nyström i ett mailsvar till LT.

# Finns det någon regel om att skyddsrum måste besiktigas inom en tioårsperiod?

"Det finns ingen regel som säger att ett skyddsrum måste kontrolleras var tionde år, men MSB:s ambition är att så ska ske. Det är dock anslaget som styr i vilken omfattning kontrollerna kan ske och då området var nedprioriterat under lång tid, med lågt anslag, har den naturliga följden varit att intervallet mellan kontrollerna blivit betydligt längre än tio år."

# Kan man från MSB:s sida konstatera att kontroll och besiktning av skyddsrum är eftersatt? I så fall: Varför?

"MSB kan konstatera att det finns en mängd skyddsrum som inte varit kontrollerade på många år, i vissa fall för det sig om över tjugo år sedan ursprungligt godkännande eller senaste kontroll."

# Det är ju fastighetsägarna som har ansvar för att skyddsrummen är funktionsdugliga med allt vad det innebär. Är det MSB som förelägger om åtgärder vid brister?

"Om det vid kontroll visar sig att det finns brister i skyddsrummet så är det MSB som förelägger fastighetsägaren att åtgärda dessa brister. Föreläggandet baseras på det underlag som den skyddsrumssakkunnige som utfört kontrollen har skickat in till myndigheten."

# Hur vanligt är det att MSB i så fall förelägger om åtgärder?

"Mycket vanligt."

# Finns det någon regel som säger hur många platser i skyddsrum det ska finnas för medborgarna? Alltså att alla medborgare ska ha en plats i händelse av kris?

"Nej det finns ingen regel som anger hur många skyddsplatser som ska finnas. Det har dock aldrig varit tanken att samtliga medborgare ska ha en skyddsplats. Skyddsrummen har sedan början på 70-talet byggts i orter som ansågs kunna bli särskilt utsatta i krig och i områden där betydande risker fanns för civilbefolkningen. Därför finns det många platser i landet som idag helt saknar skyddsrum, eller till befolkningsmängd sett har för få skyddsrum. Viktigt att notera är att skyddsrummen är en del av befolkningsskyddet. Det fanns tidigare en omfattande utrymningsplanläggning för delar av landet. Utrymningsplanläggningen har dock avvecklats och huruvida en sådan planläggning kommer att återupptas eller inte har MSB idag ingen kännedom om. Vidare så har skyddsfilosofin ändrats genom åren, beroende på säkerhetspolitiska bedömningar, och detta har påverkat omfattningen av skyddsrumsbyggandet över tid. Utrymningsplanläggningen var under en tidsperiod ansedd som den primära skyddsåtgärden, vilket följaktligen hade en negativ inverkan på byggandet av skyddsrum under perioden."

# LT har pratat med en säkerhetsansvarig på Östersunds kommun som påpekade att kommunen kan tycka att staten, genom MSB, ekonomiskt borde bidra med en del av uppgraderingen av skyddsrummen till fastighetsägarna, men att de har fått blankt nej av MSB. Hur ställer sig MSB till detta?

"Det finns ett antal åtgärder i skyddsrummen, både av uppgraderande och felavhjälpande karaktär, där staten bär kostnadsansvaret, till exempel vid modernisering av filtersystem och åtgärdande av ursprungliga brister i skyddsrummen. I budgeten för skyddsrumsverksamheten finns dock endast mycket begränsade medel för detta åtagande, så i dagsläget utförs endast en liten del av dessa åtgärder. Samtliga fel som rapporteras i samband med kontrollverksamheten och där staten bär kostnadsansvaret noteras dock för att på sikt, då regeringen eventuellt tillskjuter medel för detta, kunna åtgärdas. Fel och brister som uppkommit på grund av eftersatt underhåll ska dock inte bekostas av staten, utan det kostnadsansvaret åvilar fastighetsägaren."