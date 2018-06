Minna Lundgren forskar om krigets vardag

Nyfikenheten väcktes när Minna Lundgren besökte sin vän Tamuna, som hon träffat under studietiden i Umeå, i Georgien. De såg ett hotell med fullt av kläder på balkongerna – vad handlade det om? Året var 2004, efter rosenrevolutionen. Sjevardnadze var utslängd och hoppet stod till den unge ledaren Saakasjvili som var utbildad i väst och hade bra kontakter med USA och Europa.

– Det var liksom partystämning. Hela Tbilisi och Georgien bubblade och präglades av en stor hoppfullhet, man skulle göra upp med korruptionen och det sovjetiska arvet.

Hotellet visade sig vara en flyktingförläggning för internflyktingar, georgier som flytt från utbrytarregionen Abchazien under inbördeskriget i början av 1990-talet. Abchazien är något mindre än Strömsunds kommun till ytan och sträcker sig från Kaukasus bergskedja till Svarta havet. 1992 utbröt strider i Abchazien som krävde mer autonomi från Georgien och de väpnade konflikterna tilltog. Vapenvila inträdde 1994 men konflikten är inte löst. Abchazien utropade sig som en självständig stat 1999 men bara Ryssland och några få andra länder erkänner Abchazien.

På väggen i Minna Lundgrens rum på Mittuniversitetet i Östersund hänger en detaljerad karta över Georgien. Hon forskar inom sociologi, är programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet och har precis börjat undersöka riskkommunikation i ett Sverige där många inte har svenska som första språk.

Svenska UD avråder från resor till Abchazien men Minna Lundgren har gjort det många gånger. I sin doktorsavhandling, som blev klar 2016, undersökte hon vad som händer när ett flyktingskap drar ut på tiden, som det gjort för de unga internflyktingar från Abchazien som lever i Georgien.

– Tittar man på hur ser det ut i världen i dag så är över 60 miljoner människor på flykt men den största delen av dem är internflyktingar, runt 40 miljoner.

De är fortfarande medborgare i sina länder och ska åtnjuta samma rättigheter, förmåner och skyldighet men så ser det inte ut.

– Integration handlar väldigt mycket om politisk vilja, säger Minna Lundgren.

Under lång tid gjordes väldigt lite för internflyktingarna i Georgien. De fick bo i förskolor, på sjukhus och i industribyggnader.

– Det finns ett fall där 14 familjer under många år delade på ett omklädningsrum i en simhall, man hade inte el, gas, vatten, de sanitära förhållandena var väldigt hemska, säger hon.

Barn till internflyktingar gick i speciella skolor för att hållas åtskilda från andra georgier – de skulle ju återvända snart.

– Men snart blev allt längre och mer och mer avlägset, säger hon.

Samtidigt som georgier fördrevs från Abchazien uppmanas abchazer som sedan den ryska koloniseringen av Kaukasus för 160 år sedan levt i exil, bland annat i Syrien, att flytta tillbaka av de abchaziska de facto myndigheterna. I fjol intervjuade hon några av återflyttarna. En äldre man kunde se svårigheterna:

– Vi har kommit hem men där vi bodde utanför Damaskus var också ett hem. Jag kommer alltid att stå med en fot på varje ställe. Var jag slutligen kommer att leva och bo det vet inte jag men jag är öppen för allt bara det är fred.

I det här finns en idé om att varje människa hör till en plats.

– Man kan prata om en tillhörighetspolitik där människor under olika skiftande epoker, beroende på politik, ekonomi och så vidare tillåts höra till.

Själv är hon född i Luleå och uppvuxen utanför Sundsvall. Hennes pappa kommer från Tornedalen där familjen har en stuga utanför Haparanda.

– När jag åker till Norrbotten kan jag känna att den här platsen betyder mycket, här hör jag till. Men jag bor ju inte där hela tiden. För många som bor fast på den ön där vi har vår stuga är jag en främling.

Tornedalen är också ett gränsland.

– När min pappa var nästan nyfödd stod min farmor ute på gården och tog emot båtar med krigsflyktingar från Finland. Och jag tror att jag bär med mig en del av den här gränsidentiteten, det där som är både svenskt och finskt och på samma gång varken svenskt eller finskt.

Hon har tänkt på Torne älv när hon korsar gränsen mellan Abchazien och Georgien som också utgörs av en flod. De första gångerna fick hon bära med sig alla kontanter hon behövde, det fanns inga bankomater i Abchazien. Hon är inte rädd, men försiktig. I augusti 2014, när berusade män i öppna jeepar sköt med automatvapen i luften för att fira årsdagen av det ryska erkännande av Abchaziens självständighet gick hon till sitt hotellrum.

– Samtidigt måste jag säga att vart jag än har varit i Kaukasus har jag blivit så fint bemött.

En gång när hon passerar gränsen från Abchazien till Georgien börjar den ryske passkontrollanten fråga ut henne ordentligt om vad hon egentligen gjort i området. Kön som växer bakom henne får vänta i regnet och hon blir stressad över att de säkert blir irriterade och otåliga. På andra sidan gränsen pratar hon med en kvinna som frågar hur hon mår:

– Vi stod där bakom och var så oroliga för att de skulle utsätta dig för tråkningar.

– Det blev en otroligt viktig vändpunkt för mig. Där har det stått ett gäng människor och varit oroliga för att jag ska bli utsatt för besvärliga frågor, för att nån ska vara dum mot mig. Det blev så tydligt hur privilegierad jag är med mitt svenska pass, hur lätt det vanligtvis är att korsa en gräns för mig, men så svårt för så många andra, säger hon.

Krig är väpnade konflikter och död. Det är en mamma som tappar sitt barn under flykten och släktingar som fastnar på fel sida gränsen. Men i krig finns också en vardag. Det är nyfikenheten på den vardagen som driver Minna Lundgren i sin forskning.

– Att leva, vad är det att vara människa i allt det här? Vi räknar siffror, vi ser ett antal internflyktingar, vi ser diskriminering och vi ser en konflikt. Men samtidigt får man en vardag i allt det här, man navigerar mellan risker som skapas av den olösta konflikten, säger hon och fortsätter.

– Man fortsätter att gå i skolan, man fortsätter att bli kär, man fortsätter att gifta sig. Folk dör, man har begravningar, livet pågår mitt i de här förutsättningarna som för oss avviker så mycket från det normala.

FAKTA

Namn: Minna Lundgren

Ålder: 38 år

Bor: på Frösön.

Gör: Forskar inom sociologi på Mittuniversitetet i Östersund. Doktorerade 2016 med avhandlingen ”Boundaries of Displacement: Belonging and return among forcibly displaced young Georgians from Abkhazia”, håller på med ett projekt om flexibla bostadslösningar för nyanlända och har nyligen påbörjat forskning om riskkommunikation i ett samhälle där alla inte pratar svenska. Programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet.

Pratar: Svenska, engelska, franska, ryska, tyska, lite georgiska, lite finska, lite estniska.