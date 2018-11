Maria Hestner: "Fuck livspussel – man får öppna en flaska bubbel mitt i veckan"

Jag gillar inte ordet livspussel. Har aldrig gjort det. Inte ens innan jag själv befann mig mitt i det, med barn, hus, amorteringar och veckomatsedel. Livspussel har nästan fungerat som skrämselpropaganda för min del, något som verkligen kliat när jag hört det.Ett lika med-tecken till förlorad egentid och allt vad sexlust heter. Att tvätt, föräldramöten och andras behov skulle ta över ens liv och dräpa möjligheterna att göra det man själv tycker om.

Jag säger inte att detta inte är verkligt – för this shit is real! Det förnekar jag inte på något sätt. Men jag är en konstant vägrare av att bara parkera bussen och acceptera att jag ska gå an som en robot 11 månader om året. Det låter så evinnerligt tråkigt och det kan jag bara inte förlika mig med.

Jag skriver detta som en note-to-self, för att påminna mig om att livet kräver arbete och att det inte kommer gratis. Jag är helt på det klara med att livet kräver mer planering nu och innehåller större ansvar och skyldigheter - men just därför känner jag också ett starkt behov av att överkonsumera vardagsglittret. Inte för att lägga till ytterligare en rad på vår redan långa prestationslista, utan som ett försök att skapa en livsstil där livspusslet (uuugh…) i allra högsta grad lever – men där vi inte är slavar under det!

Om vi skulle välja ett enda syfte i livet, en enda prioritering, skulle väl att må bra vara det enda givna svaret? Och ändå är vi så många som gång på gång prioriterar åt det helt motsatta hållet.

Och sen kan det vara en kick att göra det förbjudna och låta tvätten växa på hög och mejlkorgen vänta

Så hur kan vi göra för att leva - och leva upp – i de inrutade rutinerna? Jag försöker att sluta spara på saker och vänta på rätt tillfällen. Vad väntar vi egentligen på? Vardagen behöver inte vara grå, vi kan strössla den med färg. Såväl tisdag som söndag. Maj som oktober. Mitt i middagsstöket, vab-veckan eller jobbkaoset. Man får öppna en flaska bubbel mitt i veckan för att fira att ens möte gick bra eller att ens barn fick beröm på utvecklingssamtalet. Förvandla ett möte i ett stelt konferensrum till ett walk- and talk med en kaffetermos i väskan. Och ja, vi kan mer än gärna ta fram finservetterna, fast det bara är en vanlig tacofredag. Leta fram pannlampan och ta en med ungarna ut på en kvällspromenad i skogen och berätta historier medan de äter kvällsfikat på en stubbe. Världen går inte under om de somnar en halvtimme senare än de brukar. Det kan bli lite grinigt dagen efter bara, men det kanske det kan vara värt?

Jag brukar få höra att jag alltid ”måste” göra allt så storslaget – som när jag bjöd 70 gäster på min sons namngivningsfest. Det är inte för att jag ska vara en duktig flicka - även om jag ibland lider av det syndromet också – utan för att jag älskar att fira saker och ordna fest! Och sanna mina ord, jag kommer inte vänta tills jag fyller 40 innan jag har en födelsedagsfest igen ... Magi är inget man önskar sig, det är något man skapar.

Och sen kan det vara en kick att göra det förbjudna och låta tvätten växa på hög och mejlkorgen vänta. För så jävla noga är det inte. I stället kan du fylla vardagsrummet med tända ljus och kvällsfika med din partner när ungarna somnat. Så jobbigt är det inte att bre två mackor (kanske med salami och brie om man vill lyxa), koka te och hitta tändsticksasken. Och voilà – livspusslet på paus och vardagsglittret är framme!

Fuck livspussel. Heja vardagen i stället – med både det gråa och det glittriga!

Psst! Googlar man ”livspussel betydelse” står det att finna ”kombination av familje- och yrkesliv sedd som ett problem som ständigt måste lösas”.Som sagt – ibland måste vi fundera över vilka glasögon vi ser saker och ting igenom…