Enligt polisen har en bild av en flicka i 15-årsåldern från Östersund spridits via det sociala mediet Snapchat under helgen. Bilden av flickan har satts in i ett montage som ger sexuella anspelningar. Nu anmäls personen som spridit bilden för olaga integritetsintrång.

