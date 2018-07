Under lördagskvällen hämtades mannen in till förhör hos polisen i Östersund. Då hördes han om de två fallen av misshandel som ska ha skett under de senaste två veckorna. I samband med förhör framkom uppgifter om de övriga brotten och polisen upprättade en anmälan om dem också.

Mannen anhölls som misstänkt för brotten efter förhör, efter ett beslut av jouråklagare.