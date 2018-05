Malin Palmqvist: Potters flyttrykten orsakar oro i quidditchvärlden

Ryktet går att Harry Potter ska lämna Hogwarts skola för häxkonster och trolldom och ta två personer med sig; talangfulla Hermione Granger och lojale Ron Weasley. Kvar på Hogwarts stannar Severus Snape, skolans lärare i trolldryckskonst och försvar mot svartkonster som även arbetat som rektor. Han är en man med många uppdrag. Det är än så länge oklart vad som skett. Somliga menar att han gjort onda handlingar för det godas skull eller hur man nu ska se på saken.

Tidningen The Daily Prophet var först med att rapportera att svartalverna på Gringotts trollkarlsbank just nu genomför en grundlig utredning i ärendet på uppdrag av Trolldomsministeriet. Under perioden har Snape tagit time-out från rektorsrollen som han innehaft i den berömde trollkarlen Dumbledores frånvaro.

Dumbledores armé försöker till varje pris försvara Hogwarts med skolans motto: ”Draco Dormiens Nunquam Titillandus” eller på svenska: ”Kittla aldrig den drake som sover”. Den drake som avses är det sjöodjur (artbestämd till ungersk sjödrake) som bor i den djupa sjön intill Hogwarts, men som sällan visar sig och därför antas sova och alltså inte bör kittlas. Mottot kan också ha andra innebörder i stil med ”gräv inte upp begravna ugglor ur mossen”.

Enligt trolldomsministeriet ska inte heller de fruktade dementorerna längre vara ett problem för tågtrafiken

Magin kring trolldomsskolan har på sistone varit extra självlysande. Allt fler ur mugglarvärlden har blivit varse det mystiska skimret kring Hogwarts och det omgivande samhället Hogsmeade som nu bygger nya bostäder i en förtrollande takt. Invånarna i den lilla staden har nyligen fått veta att Hogwartsexpressen, efter ett längre uppehåll, återigen kommer att köra nattåg till och från perrong 9 3/4 belägen på huvudstadens centralstation. Ett plus är att ankomst- och avgångstider nu är något senare på kvällen och tidigare på morgonen, vilket gör det enklare att springa in i och ut ur pelare för att passera över till den magiska dimensionen, utan att oroa mugglare. Hogwartsexpressen berörs heller inte av samma problem som mugglartåg där värdsliga ting som nedrivna elledningar och tågmöten kan sinka trafiken. Enligt trolldomsministeriet ska inte heller de fruktade dementorerna längre vara ett problem för tågtrafiken.

Quidditchlaget har ett flertal gånger imponerat stort även internationellt och medier från hela världen har rest till Hogsmeade

De exempellösa framgångarna i sporten quidditch har givit Hogwarts en stark känsla av medvind som även smittat av sig på Hogsmeade. Elevhemmet med de rödsvarta färgerna har gång på gång dunkat in klonken i målringarna och dessutom lyckats med konststycket att fånga den gyllene kvicken i högt flygande fart. Quidditchlaget har ett flertal gånger imponerat stort även internationellt och medier från hela världen har rest till Hogsmeade. Det har rapporterats friskt i trollkarlstidningar som The Daily Prophet och även The New York Ghost om lagets mirakulösa framgångar och okonventionella metoder. Professor McGonagalls lektioner i konstnärlig förvandlingskonst har haft stor betydelse för quidditchlaget.

Den senaste målfesten i quidditch väcker ett visst hopp. Men flera förluster på sistone, parallellt med anklagelserna mot professor Snape, väcker många frågor. Vad ska ske med den nyligen utbyggda quidditcharenan som Dumbledore valde att satsa på? Var är Dumbledore? Blir det inga fler internationella quidditchmatcher mot andra trolldomsskolor som Beaux-Batons och Durmstrang? Har Voldemort ett finger med i spelet?

Vad är det som Harry Potter, Hermione Granger och Ron Weasley ska göra? Planerar de verkligen att satsa på ett konkurrerande quidditchlag?

Vi här på tidningen The Quibbler fortsätter givetvis att rapportera i frågan.

