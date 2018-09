Malin Palmqvist: Det dionysiska nakenrejvet skiljer människan från maskinen

Vi lämnar ifrån oss våra ytterkläder, väskor och mobiltelefoner. Det är utsålt, vi är två i publiken. Vägledaren ber oss att blunda och försätter oss mentalt i ett övergående ögonblick. Visar oss tyst mot hissen, vi åker till tredje våningen. En ny vägledare leder oss genom mörkret i det inre av Nordenfjeldske kunstindustrimuseet där Edvine Larssens verk ”Situations/Situatsjoner” tar plats. Ljuset från en ficklampa mångfaldigas i en mörk glasmonter, punkter speglar sig i varandra, smälter samman. Stillhet som skapar koncentration. Korridorer av ornamenterade speglar i dovt guld, oändliga rader av staplade stolar, organiserade representanter för historiska tidsrum. Framme i museets salar har våra personliga tillhörigheter blivit en del av utställningen. Jag går runt där länge själv sen i salarna, vill stanna i stillheten.

Två dagar hinner jag med på årets Bastard, den internationella scenkonstfestival som arrangeras av fria teaterhuset Avantgarden i Trondheim i september. Jag åker dit för tredje året i år – det är en ynnest att ha festivalen så nära, bara några timmar bort med tåget.

Norske koreografen Ludvig Daaes ”Dance to Dance to” blandar klassisk balett och disco i kroppsnära, glänsande latex, svart och guld med tre suveräna dansare. Utgångspunkten påstås vara ett ikoniskt balettverk från 1783 – en fiktion i fiktionen. Glitterband flödar ner över scenen i tre punkter – som duschar – i scenens centrum ett fritt hängande, fluffigt guldtyg. Synkade sexiga rörelser, juckande höfter, stillastående gung. Plötsligta korta blickar över rummet bryter effektivt av. Som blinkningar till socialdansens förutsättningar och behov – att dansa för sig själv omgiven av andra men också att bli till i andras ögon.

I ett fysiskt tomt scenrum bygger Iggy Lond Malmborg I ”Physics and Phantasma” in oss i sitt universum. Genom skådespeleri, repetition och improvisation etablerar han ramar där det imaginära kan och kommer att explodera i verklighet. Ordet föreställning i den ursprungliga bemärkelsen kommer till sin rätt – vi föreställer oss tankarna hos paret på andra raden som får ett skrattanfall, byter perspektiv till en bombbyggande tolvåring. Går in i en extremt obehagliga, mardrömslik fantasi – föreställningen har 18-årsgräns. En tankeväckande uppvisning i hur vår uppfattning av den fysiska verkligheten också påverkas av vår föreställningsförmåga och yttre influenser.

Jag tänker på relationen mellan människa och maskin en del under helgen. Det och det mellanmänskliga i scenkonsten – hur vi stänger av våra mobiler och den yttre verkligheten för att gå in i kollektiva rum med okända människor, tilliten i det.

Tankar som smälter samman helt i Simon Mayers ”Oh Magic”. Inledningen är närmast disneygullig med en strålkastare på hjul som enögt undersöker scenrummet där en självspelande flygel och trumset – båda pälsklädda – har sällskap av ett nyfiket mikrofonstativ som liknar en långhalsad fågel. Robotiseringen av teatervärlden blir ett slags dockteater där dockspelaren använder fjärrkontroll. Fyra dansare/musiker i frack gör entré och inom loppet av en timme går de från välordnade via schamanism till vildsint nakenrejv som oavbrutet eskalerar och går över i total utmattning. Dansen, musiken och konsten som ett fysiskt behov.

Och jag tänker att det är det här som skiljer människan från maskinerna. Det irrationella, det dionysiskt vilda och totalt oförutsägbara.