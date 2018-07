I går kunde Mittmedia berätta att Destination Östersund startat en insamling för att få in pengar och kunna visa herrlandslagets kvartsfinal i VM-fotbollen för en större skara östersundare. På torsdagen kom beskedet.

– Tack vare näringslivet och privatpersoner i Östersund har vi på under ett dygn samlat in 166 000 kronor för att få till en ordentlig fotbollsfest på Stortorget, skriver representanterna på Facebook.