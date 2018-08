Kalejdoskopet: Karolinerna i krig och vardag

Valla centrum är en lite missvisande benämning ur ett historiskt perspektiv. Av gamla kartor framgår att området snarare hör till det som förr utgjorde byarna Änge och Mjälle. Byn Valla låg längre västerut. Hur som helst, tar man i dag bilen längs Rödövägen mot Östersund passerar man på höger sida Arnljots väg och färdas ett par hundra meter innan avfartsvägen mot Valla centrum. Här på höger sida om vägen låg det historiska Valla. Liksom länet i övrigt blev området en del av indelningsverket på 1680-talet. Skatt skulle betalas genom att utrusta och försörja militär personal som hade boställen och torp på plats.

I Valla blev det boställe för fänriken vid Livkompaniet, Jämtlands regemente. Det var ganska blygsamma trähus som uppfördes här och de skulle i dag, om de fått stå kvar, te sig föga herrgårdslika. En av de första fänrikarna var Per Rosensköld som sedan bytte förband till Upplands regemente. Där blev han kompanichef och stupade som sådan under slaget vid Poltava 1709. Han finns omnämnd i Peter Englunds bok om slaget som ett exempel på en militär som gått den långa banan.

Under 1710-talet arrenderades bostället ut till Jonas Wernström. Han var född i Värmland 1672 och hade tjänat vid Jämtlands fältartilleri sedan 1700. Även han kommenderades österut, men återvände till länet och arrenderade bostället i Valla från 1712. Blev en av Armfeldts karoliner under fälttåget mot Trondheim 1718-19 då han som löjtnant förde befäl över det lätta fältartilleriet. Detta skulle i november 1718 komma att understödja försöket att med en bro ta sig över Nidälven och in i centrala Trondheim. En betraktare skrev sedan ”Men så snart Våra Stycken hunno framkomma, gjorde de långt större nederlag på deras sida.” Sedan de ”Swenska styckena hörts spela” drog sig de norska dragonerna tillbaka. Till skillnad från många andra överlevde Wernström återtåget över fjällen och fortsatte tjänstgöra vid artilleriet.