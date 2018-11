Inrikes flygresor minskar till och från länet - Flygplatschefen: "Flera faktorer spelar in"

Totalt flög 431 398 personer från eller till Åre-Östersund flygplats under perioden 1 januari till 31 oktober i år. Det är 2 procent färre än motsvarande period förra året. Inrikesflyget från Åre-Östersund har minskat med 4 procent motsvarande period. Statistiken kommer från Swedavia som driver tio av Sveriges flygplatser, däribland Åre-Östersund.

Minskningen är i linje med utvecklingen på de övriga av Swedavias flygplatser där inrikesflygandet gått ner med cirka tre procent.

Utrikesresandet till och från Åre-Östersund ökar dock kraftigt med 37 procent för perioden januari-oktober i år jämfört med föregående år. Förklaringen till den massiva ökningen är att flygtrafiken under vintermånaderna januari, februari, mars och till viss del april var större än förutvarande år.

– Det var ett rejält ökat resande under kvartal ett, säger Peter Fahlén. Vi hade ökningar på 74 procent i januari, 81 procent i februari, 66 procent i mars och 49 procent i april. Sedan vänder det och vi går in i minussiffror från maj fram till september och nu i oktober så har det vänt upp igen med charterflyg till Kanarieöarna, säger Peter Fahlén.

Det är svårt att se någon exakt orsak till varför flygandet inrikes som helhet gått ner och det kan vara en rad samverkande faktorer som spelar in. Lokalt i Jämtland så har fler nattåg satts in under den mätta perioden, vilket också kan ha påverkat utvecklingen här när det gäller antal passagerare som tar inrikesflyget när tåget blev ett alternativ.

– Man kan spekulera i skälen till varför det ser ut som det gör, säger Peter Fahlén, som är flygplatschef på Åre-Östersund flygplats. Nextjets konkurs påverkar helheten, sen kan flygskatten och bränslepriser samt dollarns utveckling, som gjort flygpriserna lite dyrare, påverka. Sen ser vi att klimatdebatten som pågått gjort att många sett över sina resepolicys och riktat om dem så att de frångår flyg och riktar sig på tåg. Det svänger också över till att nyttja teknik för att hålla möten på telefon och video i stället för fysiska möten, säger Peter Fahlén.

– Det är svårt att säga vilken av dessa faktorer som är störst, säger Peter Fahlén.

– Den tillväxt vi har sett under åren verkar ha planat ut, säger Peter Fahlén. Och vad vi kan se jämfört med de andra nordiska länderna så är det i Sverige detta sker medan de andra nordiska länderna fortfarande har en tillväxt, säger Peter Fahlén.

Fakta: Antal passagerare på Åre-Östersunds flygplats

Första siffran avser antalet inrikespassagerare som landade och lyfte under 2018, andra siffran gäller för 2017.

Jan 46367 (2018) 44282 (2017)

Feb 59300 52737

Mars 56607 56309

April 47468 45766

Maj 44133 47285

Juni 34300 37619

Juli 24983 26424

Aug 34833 37089

Sept 42231 47599

Okt 41176 46084

Antalet utrikespassagerare som lyfte och landade från januari-oktober 2018 var 25909 stycken, en ökning med 37 procent jämfört med samma period året innan.

Källa: Swedavia